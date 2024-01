An Giang: Thiếu tá Công an bị đối tượng gây rối trật tự chém trọng thương An Giang: Thiếu tá Công an bị đối tượng gây rối trật tự chém trọng thương

Trong lúc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên địa bàn TP.Châu Đốc (An Giang), một thiếu tá Công an bị đối tượng gây rối trật tự chém trọng thương