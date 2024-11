An Giang: Xem xét, xử lý Công ty cổ phần Xây lắp An Giang khai thác trái phép hơn 875.000 m3 đất

Theo đó, đầu năm 2024, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và khai thác sản xuất gạch ngói của Nhà máy Gạch Tunnel Long Xuyên 2 (thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang).

UBND tỉnh An Giang đã có quyết định về việc thành lập Tổ xem xét, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất của công ty cổ phần Xây lắp An Giang tại cụm công nghiệp, thị trấn An Phú, huyện An Phú.Công ty cổ phần Xây lắp An Giang. Ảnh: CTV

Báo cáo của UBND huyện An Phú sau khi kiểm tra hiện trạng thực tế vi phạm, thể hiện từ năm 2011, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang mua đất của các hộ dân lân cận Nhà máy Gạch Tunnel Long Xuyên 2 tại Cụm công nghiệp An Phú với tổng diện tích hơn 173.000m2 để sản xuất gạch ngói.

Thời điểm kiểm tra, qua đo đạc, từ năm 2011 - 2023, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đã cho khai thác lớp đất mặt trên tổng diện tích 154.238m2, độ sâu từ 3,5 - 3,8m. Tổng khối lượng đất sét đã bị khai thác làm nguyên vật liệu sản xuất gạch ngói là hơn 875.225m3.

Trong khi đó, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang gửi đoàn kiểm tra huyện An Phú, diện tích đất đã khai thác có nguồn gốc là đất của dân, được Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang ủy quyền cho Giám đốc Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2 ký hợp đồng nhận chuyển nhượng từ hộ gia đình sang cho cá nhân đại diện công ty.

Đối với diện tích đất nêu trên, đại diện công ty chỉ làm hợp đồng chuyển nhượng, được công chứng, nhưng chưa sang tên quyền sử dụng đất. Đến thời điểm kiểm tra, tại vị trí đất đã khai thác sản xuất gạch ngói chưa được cấp giấy phép khoáng sản theo quy định.

Những diện tích đất sau khi khai thác bị biến thành ao nước bỏ hoang. Ảnh: CTV

Tháng 10/2023, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đã có công văn gửi UBND tỉnh An Giang xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có diện tích 173.030m2 tại thị trấn An Phú để khai thác mỏ đất sét sản xuất gạch ngói. Tuy nhiên, UBND tỉnh An Giang phản hồi không chấp thuận cho đơn vị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để khai thác đất ở vị trí nêu trên.

Theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Phú đến năm 2030, một phần vị trí khu đất Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang xin nhận chuyển nhượng chưa phù hợp quy hoạch, đang được quy hoạch là đất Cụm công nghiệp An Phú mở rộng.

Ngày 25/10/2024, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký quyết định số 1639 về việc thành lập Tổ xem xét, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, do ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng...