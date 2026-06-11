Án mạng bằng cưa máy xuất phát từ tranh chấp ly hôn nhưng không chia đất

Ngày 11/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hoàng Thanh Long (SN 1968, ở Bình Minh, Hà Nội) án 15 năm tù về tội “Giết người” và phải bồi thường cho 2 nạn nhân, mỗi người 90 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ án bắt đầu năm 1992, khi vợ chồng bà Hương, ông Bảo được giao đất nông nghiệp cùng với hộ gia đình của bố mẹ. Sang năm, hai người tách hộ khẩu, được chia tài sản gồm 184m2 đất đồng Của Tường, thôn Đìa, xã Bình Minh, Hà Nội.

Bị cáo Hoàng Thanh Long tại tòa, sáng 11/6. Ảnh: X.A.

Năm 1994, bà Hương và ông Bảo vào Lâm Đồng sinh sống, phần đất 184m2 nói trên được giao lại cho bố mẹ ông Bảo quản lý, sử dụng.

Năm 2013, ông Bảo và bà Hương ly hôn nhưng chưa phân chia tài sản chung.

Từ năm 2015 đến nay, em trai ông Bảo là ông Đảm sử dụng diện tích 184m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Cửa Tường, xây một lán bằng tôn bên trên vì ông Đảm cho rằng mình đã được anh trai viết giấy tờ ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Cơ quan tố tụng cho rằng, từ tháng 11/2024, giữa bà Hương và ông Đảm xảy ra tranh chấp vì bà Hương cho rằng đây là tài sản chung của hộ gia đình, nếu chồng cũ của mình bán, phải có sự đồng ý của bà Hương và các con.

Đầu năm 2025, bà Nguyễn Thị Hương có quan hệ tình cảm với bị cáo Hoàng Thanh Long và sinh sống như vợ chồng với nhau. Bị cáo cũng biết việc tranh chấp đất nông nghiệp giữa bà Hương và gia đình ông Đảm.

Sáng 17/11/2025, Long chở bà Hương, mang theo một cưa máy và con dao phay đến mảnh đất nông nghiệp nói trên để cắt bỏ cây cối, cỏ dại mọc xung quanh lối đi.

Thấy hai người đang chặt cành, dọn cỏ, bà Tám là vợ của ông Đảm, cho rằng Long và bà Hương phá hoại mảnh đất gia đình mình nên đã chạy ra, nhặt gạch ném.

Bị ném gạch trúng người, Hoàng Thanh Long cầm cưa máy đuổi theo bà Tám còn bà Hương đi theo sau. Khi đuổi kịp, Long đè chiếc cưa xích đang hoạt động vào phần mạn sườn trái của bà Tám, tăng ga để lưỡi cưa hoạt động mạnh hơn và đưa phần lưỡi cưa vào vùng đầu, ngực của nạn nhân.

Lúc này, nhiều người xung quanh chạy vào can ngăn, xông vào đẩy Long ra, hô hoán. Bà Hương cũng ngăn cản hai bên đánh nhau.

Khi đó, ông Đảm ở trong lán nghe thấy tiếng vợ mình hô hoán, cũng chạy ra xông vào đánh Long nhưng bị đối tượng dùng cưa máy đang hoạt động cưa vào vùng đầu, cổ, gáy.

Mọi người sau đó can ngăn, đưa ông Đảm và bà Tám đi cấp cứu còn bị cáo Long và bà Hương về nhà.

Cơ quan tố tụng xác định thương tích của ông Đảm là 13% sức khỏe còn bà Tám tổn hại 15%. Hành vi dùng cưa máy đang hoạt động tấn công người khác của bị cáo Long đã phạm vào tội giết người.