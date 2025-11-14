Án mạng từ mâu thuẫn hát karaoke trong tiệc sinh nhật ở TP.HCM





Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CH

Ngày 14/11, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại một khu nhà trọ trên đường Đông Lân - Hưng Lân, xã Bà Điểm.

Theo thông tin ban đầu, tối 12/11, vợ chồng anh T.N.T tổ chức tiệc sinh nhật cho con, có mời một số người thân và bạn bè đến dự. Trong lúc ăn uống, nhóm người này có tổ chức ca hát.

Đến tối cùng ngày, giữa nhóm khách dự tiệc đã xảy ra mâu thuẫn được cho là xuất phát từ việc ca hát, dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Nghi phạm tên Danh Phú được xác định đã sử dụng dao tấn công anh Đồ Xà Lây.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn nhưng đã tử vong sau đó.

"Nhóm người giằng co, đánh nhau từ trong nhà trọ ra tới khu đất ngoài này. Người bị đâm ngã gục sau đó. Nghe đâu mâu thuẫn vì hát karaoke", một người dân sống gần khu vực cho biết.

Sau khi gây án, đối tượng Danh Phú đã trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Bà Điểm cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 13/11, nghi phạm Danh Phú đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Bà Điểm phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.