An ninh cơ sở: Gốc rễ bình yên nông thôn mới ở Bắc Giang

Thế trận vững từ lòng dân

Giữa vùng quê yên bình Bắc Giang, những buổi họp thôn không chỉ để bàn chuyện mùa màng, xây đường, làm nhà văn hóa mà còn để thống nhất cách giữ làng yên, xóm ấm.

Từ chủ trương của tỉnh, tiêu chí an ninh trật tự được coi là một trong những trụ cột quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Bởi lẽ, có an ninh thì mới có phát triển, có bình yên thì người dân mới yên tâm gắn bó, đầu tư và dựng xây tương lai trên chính mảnh đất quê hương.



UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 5613/KH-UBND về nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025. Từ đó, các địa phương chủ động rà soát, kiện toàn lực lượng an ninh cơ sở, xây dựng các mô hình phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Trụ sở UBND xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Một trong những điểm sáng là mô hình “Đội An ninh cơ động” thôn Bắc Am (xã Tư Mại, huyện Yên Dũng). Mỗi khi có vụ việc bất thường, người dân gọi điện là đội phản ứng nhanh lập tức có mặt. Không chỉ xử lý kịp thời, họ còn hòa giải, vận động, gỡ từng mâu thuẫn nhỏ, những điều tưởng như rất đời thường nhưng lại là chìa khóa để giữ sự bình yên lâu dài.

Tương tự, mô hình “Cựu công an xã tham gia bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh” ở xã Tuấn Đạo (huyện Sơn Động) cũng phát huy hiệu quả lớn. Những người từng mặc sắc phục nay quay về làm người giữ cửa, giữ làng, bằng uy tín và hiểu biết của mình đã trở thành điểm tựa vững chắc trong cộng đồng.

Tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang duy trì 41 mô hình an ninh trật tự với gần 7.000 điểm mô hình được nhân rộng. Đây không chỉ là con số mà còn là biểu hiện sinh động của một thế trận lòng dân – nền tảng để xây dựng nông thôn mới vững chắc từ gốc.



Ông Nguyễn Xuân Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn (huyện Tân Yên).

Ông Nguyễn Xuân Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn (huyện Tân Yên) chia sẻ: “Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn luôn được Đảng ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng nông thôn mới bền vững. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể và chính bà con nhân dân trong việc tuyên truyền pháp luật, tổ chức tuần tra, giám sát an ninh vào ban đêm, đồng thời xây dựng nhiều mô hình tự quản hiệu quả.



Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định, các vụ việc vi phạm pháp luật giảm rõ rệt, người dân yên tâm lao động, sản xuất. Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng từng bước được nâng cao. Đó là nhờ vào sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân”.



Những “mắt thần” phủ sóng làng quê



Không chỉ dựa vào con người, Bắc Giang còn mạnh dạn đưa công nghệ vào cuộc sống nông thôn. Với tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng, hệ thống hơn 670 camera an ninh được lắp đặt trên khắp các tuyến đường, khu dân cư và các điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.



Dữ liệu từ camera được kết nối về trung tâm giám sát an ninh cấp tỉnh và 10 trung tâm cấp huyện, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa.

Mô hình camera giám sát được lắp đặt trên địa bàn xã Ngọc Vân huyện Tân Yên.

Tại nhiều xã, người dân giờ đây đã quen với việc "sống cùng camera". Những chiếc mắt thần không chỉ phát hiện trộm cắp, xử lý vi phạm giao thông, mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống chung.



Từ đó, từng bước hình thành một cộng đồng nông thôn văn minh, kỷ cương.

Cùng với đó, công an các cấp ở Bắc Giang đã tích cực phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn với vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Chẳng hạn như tại xã Hương Mai, thị xã Việt Yên, công an tỉnh tổ chức hội nghị thu hút đông đảo người dân, già trẻ, phụ nữ, thanh niên cùng ngồi lại để hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn trật tự, ngăn ngừa tội phạm, xây dựng xóm làng văn hóa.



Cuộc sống của người dân yên bình hơn khi nhiều điểm được lắp đặt camera an ninh.

Từ khi các mô hình an ninh cơ sở được duy trì, tình trạng trộm cắp vặt, bạo lực gia đình, xích mích hàng xóm… giảm hẳn. Người dân có thể yên tâm ra đồng, trẻ nhỏ đi học không còn lo lắng, buôn bán thuận tiện, nhà đầu tư về nông thôn cũng cảm thấy yên lòng khi chọn lựa nơi đây làm điểm đến.



Có thể nói, sự vào cuộc đồng bộ giữa chính quyền, công an và người dân đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, yếu tố cốt lõi giúp nông thôn Bắc Giang chuyển mình mạnh mẽ. Đây không chỉ là sự an toàn về mặt trật tự mà còn là sự yên ổn về tinh thần, niềm tin và hy vọng.



Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, người nông dân Bắc Giang không chỉ hiến đất, góp sức làm đường, mà còn góp cả tâm huyết và trách nhiệm để giữ cho làng quê bình yên. Những tổ tự quản, những buổi họp dân, những ánh mắt dõi theo từ camera – tất cả đang hợp lực làm nên một miền quê đáng sống, nơi an ninh không chỉ là tiêu chí mà là giá trị sống được gìn giữ và vun đắp mỗi ngày.