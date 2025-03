"Ăn theo" giá lợn hơi, giá lợn giống tăng chóng mặt, có "ông lớn" chăn nuôi bán gần 3 triệu đồng/con

Công nhân chăm sóc đàn lợn thịt tại trang trại ở Đại Từ (Thái Nguyên). Ảnh: TQ

Muốn có hàng phải đặt trước

Theo ghi nhận của chúng tôi, giá lợn hơi hôm nay tại các vùng dao động khoảng trên dưới 80.000 đồng/kg, có nơi tại các tỉnh phía Nam đạt đến 83.000 đồng/kg. Theo nhiều thương lái, hiện nay nguồn cung tại các trại vẫn khá khan hiếm nên giá lợn thịt vẫn có xu hướng tăng từng ngày, có thời điểm các đầu nậu không mua được đủ hàng để phục vụ thị trường.

Ông Phạm Văn Học, thương lái ở Ninh Bình cho hay: Hiện, giá lợn thịt tăng cao nhưng nhiều trại vẫn không có hàng để bán càng khiến cho nguồn cung khan hiếm hơn. Thậm chí để có lợn đẹp, chúng tôi phải đặt trước các trại cả tháng mới có hàng.

Là người có thâm niên hàng chục năm chăn nuôi lợn ở Ninh Bình, ông Hoàng Văn Điền cho biết, thời điểm này trang trại của gia đình đang có khoảng vài nghìn con, trong đó đàn lợn thịt được tuổi xuất bán không có nhiều.

"So với giá thành chăn nuôi, hiện các trại vẫn duy trì được đàn lợn đang có lãi khá nhiều khoảng trên dưới 3 triệu đồng/tạ lợn", ông Điền khẳng định.

Theo ông Điền, giá thành chăn nuôi tại các trại nhỏ đang thấp hơn tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn khoảng trên dưới 3.000 đồng/kg lợn. "Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn phải đầu tư nhiều trang thiết bị, thuê nhiều nhân công... khiến cho giá thành chăn nuôi cao hơn đạt khoảng 46.000 - 48.000 đồng/tạ lợn hơi. Trong khi đó, các trại nhỏ, nông hộ chịu chi phí ít hơn nên giá thành thấp hơn đạt khoảng từ 43.000 - 45.000 đồng/kg. Tuy nhiên, dù ăn lãi nhiều hơn nhưng người chăn nuôi nhỏ lẻ đang phải chịu rủi ro dịch bệnh nhiều hơn", ông Điền khẳng định.

Ông Điền cho biết thêm, giá lợn tăng cao liên tục do 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là do Luật Chăn nuôi đã đi vào thực tế, 80% số trang trại ở các tỉnh phía Nam phải di dời ra khỏi khu dân cư khiến nguồn cung tại các vùng này giảm nhiều. Thứ hai là do các cơ quan chức năng xử lý mạnh tay và siết chặt việc nhập lợn tại tỉnh phía Nam nên gần như hàng lậu không qua được biên giới. Thứ ba chính là do dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi tại các tỉnh, thành.

"Nguồn cung giảm đã đẩy giá lợn hơi tăng cao liên tục. Chúng tôi nhận định, giá mặt hàng này sẽ còn tăng cao thêm và duy trì từ nay đến hết năm 2025", ông Điền dự báo.

Nông dân mua lợn giống tại một trang trại ở Ứng Hòa (Hà Nội). Ảnh: TQ

Lo ngại rủi ro, người chăn nuôi tái đàn cầm chừng

Theo thông tin mà PV Dân Việt có được, ngày 5/3, Tập đoàn Dabaco công bố giá bán lợn giống lên đến gần 3 triệu đồng/con. Cụ thể, lợn con giống 3 máu nuôi thịt trọng lượng 6,5kg/con có giá 2,9 triệu đồng, số kg dư sẽ nhân với giá lợn thịt tại thời điểm bán; lợn con giống 2 máu (đực thiến) nuôi thịt trọng lượng 6,5kg có giá 2,7 triệu đồng/con, số kg dư sẽ nhân với giá lợn thịt tại thời điểm bán. Thời gian áp dụng từ ngày 6/3.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Tập đoàn Dabaco cho biết, toàn bộ số lợn giống bán ra ngoài được ưu tiên bán cho khách hàng của hệ thống đại lý thức ăn của các nhà máy sản xuất của Dabaco.

Chia sẻ thêm với PV Dân Việt, đại diện một doanh nghiệp chăn nuôi ở khu vực miền Trung đang chăn nuôi trên 70.000 lợn cho hay: Công ty đang có khoảng trên 6.000 nái, lượng lợn giống có khá nhiều nhưng chúng tôi không bán ra ngoài mà chủ yếu để phục vụ việc nhân đàn lợn thịt tại chỗ.

"Tại thời điểm nay, trung bình mỗi tháng công ty xuất bán được khoảng trên dưới 20.000 lợn thịt và số lượng này có thể sẽ tăng trong các tháng tới", vị này tiết lộ thêm.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc HTX Chăn nuôi Hòa Mỹ ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, giá lợn giống "ăn theo" giá lợn hơi nên cũng tăng liên tục. Đến hôm nay, giá con giống tại các doanh nghiệp lớn bán khoảng trên 2,5 triệu đồng/con khoảng từ 6-7kg; tại các trại nhỏ bán trên dưới 2 triệu đồng/kg.

"Giá lợn giống tăng cao nhưng nhiều trại lớn vẫn không bán ra ngoài mà chủ yếu giữ lại để nhân đàn thịt. Đối với các trại nhỏ lo ngại rủi ro dịch bệnh, bão giá nên cũng e dè không dám liều mua số lượng lớn để nuôi bán thịt", ông Thắng khẳng định.

Dự báo thêm về nguồn cung lợn hơi, ông Thắng cho rằng: So với chăn nuôi gia cầm, việc nhân đàn lợn gặp nhiều khó khăn và mất thơi gian hơn. Đơn cử như, các trại mua lợn nái đưa về trại nuôi, nếu mọi việc thuận lợi thì phải chờ đến khoảng 1 năm sau mới có con thương phẩm để bán.

Đối với các hộ mua lợn giống về nuôi thịt thì phải chờ khoảng 5 tháng sau mới có lợn thương phẩm để bán. "Do giá giống quá cao, nhiều nông hộ vừa nơm nớp sợ dịch bệnh "đánh úp", vừa lo đến khi có lợn bán giá giảm sẽ bị thua thiệt nên hiện tại bà con vẫn tăng đàn rất cầm chừng", ông Thắng nói thêm.

Dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh, vì sao người nuôi lợn vẫn không mặn mà tiêm vaccine? Hiện, dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, nhiều chủ trại nhỏ, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn chưa dám tiêm vaccine. Nguyên nhân là do, người chăn nuôi vẫn chưa tin tưởng vào bảo hộ của vaccine mới. Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc HTX Chăn nuôi Hòa Mỹ cho biết, hàng năm chúng tôi vẫn tiêm đủ các loại vaccine cho đàn lợn nái, thịt, giống như vaccine tai xanh, viêm phổi, tả cổ điển. Đối với vaccin lở mồm long móng, đa phần các trại trong HTX đều nghe ngóng và chờ khi các trại lân cận nổ dịch, bà con mới tiêm để bảo vệ đàn lợn. "So với số tiền lãi từ chăn nuôi lợn hiện tại, chi phí tiêm vaccine dịch tả lợn Châu Phi không quá nhiều nhưng chúng tôi vẫn chưa dám tiêm vì lo ngại độ bảo hộ và an toàn của vaccine mới", Phó Giám đốc HTX Chăn nuôi Hòa Mỹ chia sẻ thêm.