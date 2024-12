Ảnh ấn tượng tuần: Dàn siêu xe bị thu giữ trong vụ Mr Pips và mẫu UAV cảm tử của Việt Nam Ảnh ấn tượng tuần: Dàn siêu xe bị thu giữ trong vụ Mr Pips và mẫu UAV cảm tử của Việt Nam

Mẫu UAV chiến đấu cảm tử mới nhất do Bộ Quốc phòng Việt Nam sản xuất, dàn siêu xe bị thu giữ trong vụ Mr Pips Phó Đức Nam, người dân co ro xem tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội... là loạt ảnh ấn tượng trong tuần do PV Dân Việt ghi lại.