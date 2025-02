Vụ anh rể chặt phá vườn cà phê, hồ tiêu của em dâu: Lý do vì sao?

Cơ quan chức năng đã tạm thời giữ Đặng Văn Thêm (38 tuổi, trú thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi phá hoại tài sản của chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, đang ở cùng 2 con, trú thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang).





Chị Giang Phương Thanh bàng hoàng, khóc ngất trước cảnh vườn cây của gia đình bị kẻ gian phá hoại.

Tại cơ quan công an, ông Thêm đã thừa nhận hành vi của mình. Theo khai nhận ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc nên nảy sinh ý định chặt phá vườn cà phê, hồ tiêu của chị Giang Phương Thanh.

Trước đó, vào ngày 14/2, chị Giang Phương Thanh khi thăm vườn, bất ngờ phát hiện ra vườn cà phê của mình tiếp tục bị phá hoại, sau lần đầu tiên vào ngày 12/2. Qua kiểm đếm, gần 100 cây cà phê, 4 cây sầu riêng và 200 cây hồ tiêu bị chặt phá.

Vườn cà phê bị chặt phá thiệt hại nặng nề của chị Giang Phương Thanh.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp cùng Công an xã Đăk Ta Ley cử lực lượng kiểm tra hiện trường và xác minh thông tin liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khoanh vùng và xác định đối tượng tình nghi. Đến ngày 16/2, ông Đặng Văn Thêm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đặng Văn Thêm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chị Thanh cho biết, vào đầu năm 2024, chị từ Lâm Đồng chuyển qua Gia Lai và mua vườn cây của ông L.V.B (trú tỉnh Bình Định) với giá gần 400 triệu đồng, rồi định cư cho đến nay.