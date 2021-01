Ảnh: Rực rỡ "cánh đồng" gần 20 vạn lá cờ mừng tân Tổng thống Mỹ

“Cánh đồng cờ” trước Điện Capitol (ảnh: Reuters)

Khác hẳn với tình hình hỗn loạn do người biểu tình ủng hộ ông Trump gây ra hôm 6.1, Điện Capitol ngày 18.1 được trang hoàng tươi đẹp và trang nghiêm với 191.500 lá cờ đến từ khắp nơi trên nước Mỹ, trải dài trên công viên quốc gia National Mall.

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tổng thống của ông Biden đã gần như hoàn tất. Quy mô lễ nhậm chức của ông Biden sẽ được thu hẹp hơn rất nhiều so với các đời tổng thống tiền nhiệm.

Theo ủy ban nhậm chức của ông Biden, mỗi lá cờ tượng trưng cho một người dân Mỹ không thể tới Washington tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống.

Ông Biden đã khuyến cáo dân Mỹ không nên tập trung đông ở thủ đô mà nên ở nhà và theo dõi lễ nhậm chức qua TV.

Gần 20 vạn quốc kỳ Mỹ được cắm trước Điện Capitol (ảnh: Reuters)

Điện Capitol vào ban đêm với “cánh đồng cờ” (ảnh: Reuters)

Lầu Năm Góc ngày 18.1 thông báo, 750 thành viên được huấn luyện đặc biệt của quân đội Mỹ, trong đó có đội rà phá bom và các bác sĩ điều trị chấn thương đã được triển khai tới thủ đô Washington DC để hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức ngày 20.1.

Lực lượng này bao gồm các thành viên được đào tạo để phát hiện, khử độc trong trường hợp có tấn công bằng vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân, phóng xạ và chất nổ.

25.000 vệ binh quốc gia Mỹ cũng được điều tới Washington do lo ngại an ninh.

Cờ của riêng từng bang Mỹ cũng được cắm (ảnh: Reuters)

Mỗi lá cờ tượng trưng cho một người Mỹ không thể tới dự lễ nhậm chức của ông Biden (ảnh: Reuters)

Điện Capitol nhìn từ trên cao (ảnh: Reuters)

Ghế ngồi được bố trí để bảo đảm giãn cách xã hội trong lễ nhậm chức của ông Biden (ảnh: Reuters)

Lễ nhậm chức của ông Biden dự kiến sẽ có số lượng người tham gia ít nhất lịch sử (ảnh: Reuters)

Theo thông tin mới nhất từ ủy ban nhậm chức, ban nhạc rock The New Radicals sẽ có màn biểu diễn trong lễ nhậm chức của Tổng thống.

The New Radicals chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, từ năm 1997 – 1999, nhưng đã thành công và được Beau Biden – người con trai đã mất của ông Biden – rất hâm mộ.

Năm 2015, khi Beau qua đời, gia đình ông Biden đã nhận được bài hát You Get What You Give của nhóm The New Radicals như một lời an ủi. Trong cuốn tự truyện ''Promise Me, Dad'', ông Biden cũng nhắc đến sự việc này.