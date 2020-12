Ảnh thế giới 7 ngày qua: Bạo lực, Covid-19 vẫn bao trùm nhiều quốc gia tháng cuối năm 2020

Ông Donald Trump tham dự và chứng kiến trận bóng đá giữa các học viên Đại học Lục quân và Hải quân tại Sân vận động Michie, ở West Point (New York, Mỹ) ngày 12/12. Ảnh: Reuters.

Phụ nữ tham gia một cuộc biểu tình phản đối các dự luật nông nghiệp được Quốc hội Ấn Độ thông qua, tại biên giới Tikri gần Delhi, Ấn Độ, ngày 16/12. Họ cho rằng, nếu dự luật được thông qua sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của họ. Ảnh: Reuters. Khoảng 200 thành viên của Proud Boys, một nhóm cực hữu ủng hộ ông Trump, đã tụ tập gần một khách sạn của Trump Organization (tại Washington D.C, Mỹ). Nhóm này mặc đồ rằn ri kiểu quân đội, áo chống đạn loại có túi đựng đạn dược. Họ va chạm với những người còn lại ủng hộ kết quả bầu cử. Ảnh: Reuters. Các nhân viên thực thi pháp luật của Ukraine ngăn chặn người biểu tình tại Kyiv, Ukraine ngày 15/12. Nhiều doanh nhân và đại diện của các doanh nghiệp nhỏ tụ tập để yêu cầu chính phủ hỗ trợ và phản đối các biện pháp hạn chế vì dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Reuters. Một người đàn ông chĩa súng bên ngoài nhà thờ St. John the Divine ở Manhattan (New York, Mỹ) ngày 13/12. Tay súng hét lên "hãy giết tôi!" đã nổ súng từ các bậc thềm của nhà thờ ngay sau một buổi biểu diễn của dàn hợp xướng ngoài trời ở đó. Sau đó tay súng này bị cảnh sát bắn chết. Ảnh: Reuters. Người dân tiệc tùng trên đường phố khi các quán rượu đóng cửa suốt đêm do các hạn chế vì dịch Covid-19 tại Soho, (London, Anh) ngày 15/12. Nước Anh cũng như các quốc gia khác, đang vật lộn để khắc phục dịch bệnh. Ảnh: Reuters. Gabriel Cervera gọi điện cho gia đình của một bệnh nhân đã chết vì Covid-19 tại trung tâm y tế United Memorial ở Houston (Texas, Mỹ) ngày 12/12. Ảnh: Reuters. Sandra Lindsay được tiêm vắc-xin Covid-19 bởi tiến sĩ Michelle Chester tại trung tâm y tế người Do Thái ở New Hyde Park (New York, Mỹ) ngày 14/12. Ảnh: Reuters. Người dân sắp xếp các màn hình giáng sinh tại một nhà thờ ở thành phố Las Pinas (Metro Manila, Philippines) ngày 15/12. Ảnh: Reuters.