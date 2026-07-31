Ảnh thực tế KIA Seltos 2026 đời mới về đại lý, giá bất ngờ

Trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế đang diễn ra Tại Indonesia, KIA Seltos 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm Trendy, Prestige+ ADAS và GT Line với giá từ 359 triệu rupiah đến 469 triệu rupiah (tương đương khoảng 522,74 - 682,91 triệu đồng).

KIA Seltos 2026 có thiết kế mới.

All New KIA Seltos 2026 giờ đây được phát triển trên nền tảng K3 và có kích thước lớn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.460 x 1.830 x 1.630/1.635 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.690 mm. Các thông số này đều lớn hơn xe đang bán ở Việt Nam mang đến vẻ hầm hố và không gian rộng rãi hơn.

Nổi bật ở đầu xe KIA Seltos 2026 là kiểu dáng vuông vức hơn với dải đèn định vị LED "Star Map", đèn pha liền mạch với lưới tản nhiệt mở rộng.

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta

Bộ mâm trên KIA Seltos là dạng hợp kim 17-18 inch, gương chiếu hậu kiểu mới có đầy đủ tính năng. Phía sau là đèn hậu kiểu mới với công nghệ LED kết hợp cản sau hầm hố mang đến diện mạo thay đổi hoàn toàn cho Seltos.

Nội thất KIA Seltos đời mới cũng được thay đổi hoàn toàn với giao diện tương lai hơn. Trong đó, cặp màn hình trải dài trên táp-lô mang đến vể thời thượng hơn cho KIA Seltos cùng khả năng kết nối đa phương tiện. Vô-lăng xe kiểu mới giống những SUV điện cùng nhà.

Nội thất KIA Seltos 2026 được làm mới.

Những tiện nghi khác trên xe như hệ thống âm thanh 6 loa, sạc không dây, cửa sổ trời, cốp điện. Ghế xe được trang bị chất liệu da có các tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi/làm mát.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Ngoài ra, bản cao cấp còn có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng Stop & Go, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn và bám làn, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, giới hạn tốc độ và cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau.

Toàn bộ các phiên bản KIA Seltos 2026 đều được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên Gamma II Smartstream 1.5L, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Intelligent Variable Transmission (IVT), sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.