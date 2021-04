Ảnh vệ tinh hé lộ vị trí siêu tàu hàng sau 3 ngày được giải cứu ở kênh đào Suez

Siêu tàu hàng đã đứng im ở vùng hồ nhân tạo thuộc kênh đào Suez suốt 3 ngày qua.

Con tàu khởi hành từ Trung Quốc, đang trên đường vận chuyển 18.000 container tới Rotterdam, Hà Lan thì mắc kẹt ở kênh đào Suez vào ngày 23.3.

Đến ngày 29.3, tàu mới được giải cứu thành công, chính thức khai thông trở lại tuyến vận tải hàng hoá quan trọng từ châu Á sang châu Âu.

Tuy nhiên, các bức ảnh chụp vệ tinh ngày 1.4 cho thấy tàu vẫn neo ở khu vực hồ nhân tạo Great Bitter nằm trên tuyến kênh đào Suez, chưa biết bao giờ có thể tiếp tục hành trình.

Phát ngôn viên của Bernhard Schulte Shipmanagement, công ty quản lý tàu Ever Given, nói con tàu cần được “kiểm tra phần thân” nên sẽ tiếp tục ở lại vùng hồ nhân tạo.

Giao thông ở kênh đào Suez đã trở lại bình thường.

Tập đoàn Evergreen Marine có trụ sở ở Đài Loan, đơn vị vận hành tàu nói “việc kiểm tra là cần thiết để đánh giá xem con tàu có thể tới được Hà Lan hay không”.

Hiện chưa rõ tàu dừng ở vùng hồ nhân tạo có phải nhằm phục công tác điều tra của nhà chức trách Ai Cập hay không. Phía Ai Cập muốn thu thập thông tin hộp đen và các dữ liệu liên quan, cho rằng tàu đã gây tổn thất khoảng 1 tỷ USD.

Số tiền bao gồm thiệt hại về doanh thu ở kênh đào Suez, chi phí thiết bị, máy móc, cũng như tiền công cho 800 nhân viên cứu hộ tham gia giải cứu tàu.

Nếu bị xác định tàu gặp sự cố do lỗi con người, thuyền trưởng và 25 thuỷ thủ trên tàu, tất cả đều là người Ấn Độ, có thể bị bắt giữ ở Ai Cập.

Trong một diễn biến liên quan, ông Eric Hsieh, Chủ tịch Tập đoàn Evergreen Marine tuyên bố không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sự cố xảy ra với tàu Ever Given.

Ông Hsieh cho rằng Shoei Kisen - công ty sở hữu tàu Ever Given - phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại mà tàu gây ra. Ngược lại, chủ sở hữu tàu Ever Given thông báo sẽ khởi kiện tập đoàn Evergreen Marine, cho rằng công ty vận hành tàu cũng phải chịu trách nhiệm.

Ở thời điểm hiện tại, tuyến đường hàng hải từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải qua kênh đào Suez đã được khai thông. 422 tàu đang nối đuôi nhau đi qua kênh đào và phải mất vài ngày giao thông mới trở về bình thường.