"Anora" – Tác phẩm điện ảnh phản chiếu giấc mơ Mỹ đương đại

Hình ảnh xã hội hiện thực qua lăng kính "Anora"

Trailer bộ phim "Anora". (Nguồn: NEON)

Bộ phim "Anora" do đạo diễn Sean Baker thực hiện đã giành giải thưởng Phim điện ảnh xuất sắc nhất tại Oscar 2025. Không chỉ dừng lại ở đó, "Anora" còn khẳng định vị thế của mình khi trở thành tác phẩm thống trị lễ trao giải với tổng cộng năm chiến thắng.

Năm 2024 vừa qua, điện ảnh thế giới chứng kiến sự lên ngôi của những bộ phim lấy bối cảnh quá khứ hoặc các vũ trụ giả tưởng điện ảnh. Trong số 10 đề cử Oscar, chỉ có một bộ phim phản ánh hiện thực đương đại, đó chính là "Anora".

Tác phẩm không chỉ khắc họa cuộc sống tại những khu ổ chuột hay các câu lạc bộ thoát y ở Brooklyn, mà còn mở ra góc nhìn về thế giới xa hoa của những căn biệt thự kín cổng cao tường, khách sạn hạng sang và chuyên cơ riêng. "Anora" là sự phản ánh trung thực về một thực tại nơi mà tiền bạc và quyền lực chi phối mọi mặt đời sống.

Một cảnh trong phim "Anora". Ảnh: Oscar.

Nhân vật trung tâm của phim là Ani, một vũ công thoát y có tính cách mạnh mẽ nhưng lại ngây thơ đến đáng thương. Cô nhanh chóng rơi vào vòng xoáy tình yêu với Vanya - con trai của một tài phiệt Nga và bất ngờ kết hôn với anh ta. Câu chuyện của Ani mang dáng dấp của một truyện cổ tích hiện đại, nhưng không có cái kết hạnh phúc như trong "Pretty Woman". Trái lại, "Anora" là bức tranh chân thực về giấc mơ Mỹ bị xói mòn bởi chủ nghĩa vật chất, một giấc mơ đã trở nên méo mó khi quyền lực và đồng tiền len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống.

Bộ phim cuốn hút bởi sự hòa quyện giữa hiện thực khắc nghiệt và những khoảnh khắc tươi sáng, pha lẫn bi kịch và hài hước. Khi Ani cùng Vanya lao vào cuộc tình đầy nhiệt huyết và tự do ở Las Vegas, người xem bị cuốn theo vòng xoáy của ánh đèn rực rỡ và giai điệu sôi động. Nhưng ai cũng hiểu rằng sự ngọt ngào này không thể kéo dài. Khi thực tế ập đến, cú sốc tan vỡ không chỉ gây đau đớn mà còn mang tính trào phúng.

Một trong những phân cảnh ấn tượng nhất là khi hai tay sai của gia đình Vanya là Igor và Garnik cố gắng khống chế Ani trong dinh thự của gia đình, nhưng hoàn toàn thất bại trước sức phản kháng mạnh mẽ của cô. Khi Toros xuất hiện và chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn với đồ đạc vỡ vụn cùng những vết thương trên mặt thuộc hạ, câu trả lời của họ đơn giản là: "Cô ta làm đấy".

"Anora" không chỉ là câu chuyện về một tình yêu đầy sóng gió mà còn là lời bình luận sắc bén về xã hội. Đạo diễn Sean Baker một lần nữa thể hiện tài năng khi đặt nhân vật vào những tình huống phản ánh rõ nét những mặt trái của chủ nghĩa tư bản.

Ani là biểu tượng của giấc mơ Mỹ – cô làm việc trong ngành công nghiệp tình dục, nơi mà sự khao khát, đồng tiền và quyền lực luôn đan xen lẫn nhau. Là một vũ công thoát y kiêm gái gọi, Ani chính là hiện thân của triết lý "giả vờ cho đến khi thành sự thật". Trong khi đó, Vanya – người đàn ông mà cô tin rằng có thể giúp cô đổi đời, cũng có động cơ riêng. Đối với anh ta, cuộc hôn nhân không chỉ là một sự bốc đồng mà còn là cách để trốn khỏi sự kiểm soát của cha mẹ.

Bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng: Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác thì liệu Ani và Vanya có yêu nhau thật lòng không? Liệu tình yêu có phải lúc nào cũng là một cuộc trao đổi? Làm thế nào để biết được một tình cảm là thật hay giả tạo?

"Anora" là bộ phim mà mọi thứ đều mang tính biểu tượng – từ bộ lông thú giả, sự giàu sang giả tạo, cho đến tình yêu đầy toan tính. Không phải ngẫu nhiên mà mối quan hệ của họ diễn ra tại Las Vegas, nơi được mệnh danh là thủ đô của sự giả dối.

Tuy nhiên, không chỉ Ani mà gần như tất cả các nhân vật trong phim đều sống trong sự dối trá để đạt được mục đích của mình. Vanya cố gắng thể hiện mình là một người trưởng thành, nhưng thực tế chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành đang tìm cách chống đối cha mẹ. Igor – người đàn ông dường như tốt bụng nhất phim, thực chất cũng chỉ là một tay sai thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của cấp trên. Ngay cả Toros cũng bỏ dở nghi lễ rửa tội khi nhận được lệnh triệu tập từ ông chủ của mình. Sự ảnh hưởng của tiền bạc đã làm lệch lạc tất cả các giá trị đạo đức trong phim.

Mikey Madison đã giành giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất nhờ "Anora". Ảnh: NEON.

Phân cảnh kết thúc của phim là một trong những khoảnh khắc giàu ý nghĩa nhất. Khi Ani đối diện với Igor trong một khoảnh khắc căng thẳng, mất kiểm soát và bật khóc. Lý do thực sự của giọt nước mắt ấy là gì? Có thể là sự kiệt quệ sau những ngày hỗn loạn, nhưng cũng có thể là vì cô không còn phân biệt được đâu là cảm xúc thật, đâu là giả tạo. Điều mà các triết gia Pháp thế kỷ 20 từng cảnh báo – sự khủng hoảng ý nghĩa – được "Anora" thể hiện một cách nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế.

Bộ phim không chỉ khiến khán giả suy ngẫm mà còn tạo ra một sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật. Ani không chỉ là một nhân vật trên màn ảnh, cô còn là hiện thân của những người trẻ đang loay hoay tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong một thế giới đầy rẫy sự giả dối và toan tính.

Phim độc lập lên ngôi

Trước thềm lễ trao giải, "Anora" không phải là ứng cử viên hàng đầu khi "The Brutalist" được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nhờ vào những chiến thắng quan trọng tại giải Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA) và Critics' Choice Awards, bộ phim của Sean Baker đã lấy lại đà và tạo ra cú bứt phá ngoạn mục. Trước đó, tác phẩm này cũng từng giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes, một trong những bước đệm quan trọng giúp "Anora" chinh phục giải thưởng danh giá nhất của Viện Hàn lâm.

Khi bước lên sân khấu nhận giải, đạo diễn Sean Baker bày tỏ lòng biết ơn đến Viện Hàn lâm vì đã vinh danh một tác phẩm điện ảnh độc lập. Ông phát biểu: "Tôi muốn cảm ơn Viện Hàn lâm vì đã công nhận một bộ phim độc lập thực thụ… điện ảnh độc lập sẽ luôn tồn tại". Giải thưởng được trao bởi hai diễn viên kỳ cựu Meg Ryan và Billy Crystal, từng đóng chung trong "When Harry Met Sally".

Với chiến thắng này, "Anora" đã ghi tên mình vào danh sách những tác phẩm xuất sắc từng giành giải Phim hay nhất tại Oscar, cùng với những bộ phim gây ấn tượng mạnh gần đây như "Oppenheimer", "Everything Everywhere All at Once" và "Coda". Thành công của "Anora" không chỉ là niềm tự hào của ê-kíp làm phim mà còn là động lực lớn cho dòng phim độc lập, khẳng định rằng những câu chuyện giàu cảm xúc và ý nghĩa xã hội vẫn có thể chinh phục cả khán giả lẫn giới chuyên môn.