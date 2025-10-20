Áp lực bán tháo "thổi bay" gần 95 điểm của VN-Index

VN-Index giao dịch suốt phiên hôm nay trong sắc đỏ với mức giảm phổ biến từ 15-25 điểm. Khoảng 30 phút trước phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa, áp lực bán dâng lên đột ngột khiến chỉ số bất ngờ rơi thẳng đứng.

Tuy nhiên, dưới áp lực bán tháo từ nhà đầu tư bán tháo tại những phút cuối phiên với 150 mã giảm sàn, 536 mã giảm điểm khiến VN-Index mất hơn 94 điểm, đánh dấu nhịp chỉnh mạnh nhất lịch sử thị trường chứng khoán xét theo điểm số.

Tại thời điểm đóng cửa, VN-Index mất 94,76 điểm về 1.636,43 điểm, tương ứng 5,47%. Sàn Hà Nội ghi nhận giảm 13,09 điểm về 263,02 điểm. Còn rổ VN30 ghi nhận 13 mã nằm sàn, 17 mã giảm điểm khiến chỉ số bay hơn 106 điểm.

VN-Index giảm kỷ lục hơn 94 điểm với loạt mã nằm sàn. Ảnh: Dữ liệu Cafef.

Đà giảm sàn lan tỏa khắp bảng điện tử, ghi nhận tại nhiều nhóm vốn hóa lớn như tài chính, bất động sản, công nghiệp....

Đơn cử, ở nhóm chứng khoán, loạt cổ phiếu "lau sàn" như SSI, VIX, SHS, VCI, VND, MBS, CTS,.... Ở nhóm ngân hàng, SHB, MBB, TPB, HDB, TCB, VPB... cũng giảm hết biên độ.

Trong khi đó, các mã bất động sản cũng nằm sàn la liệt như CEO, NVL, PDR, DIG, KBC, HDC, DXG, KDH, VRE,...

Tỷ giá USD/VND hôm nay (20/10): Thị trường tự do lặng sóng

Nhà đầu tư bán tháo cũng phần nào đẩy thanh khoản thị trường lên cao. Tại thời điểm đóng cửa, hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đã được sang tay trên sàn TP. HCM. Giá trị giao dịch theo đó đạt gần 53.020 tỷ đồng, vượt cả phiên cuối tuần trước. Sàn Hà Nội ghi nhận trên 190 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị đạt 4.554 tỷ đồng.

Giới phân tích cho rằng đà giảm này chủ yếu xuất phát từ yếu tố bên ngoài, khi chứng khoán Mỹ lao dốc do lo ngại rủi ro nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, cùng lúc căng thẳng Mỹ–Trung có dấu hiệu leo thang, kéo theo làn sóng bán ra tại các thị trường châu Á.

Tác động từ quốc tế nhanh chóng lan sang Việt Nam trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đã khá nhạy cảm. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu Vingroup điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng cũng là nhân tố chính khiến chỉ số chung giảm sâu. Dòng tiền nội vẫn duy trì hỗ trợ, song khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.800–2.000 tỷ đồng mỗi phiên, cùng với động thái chốt lời của khối tự doanh khiến thị trường chịu thêm áp lực.

Dù vậy, mức giảm hiện nay chưa được xem là đáng lo ngại. Định giá thị trường chưa quá cao, chưa xuất hiện vùng cản kỹ thuật quan trọng, trong khi thanh khoản vẫn ở mức cao và không có dấu hiệu bán tháo. Điều này cho thấy nhịp điều chỉnh lần này mang tính kỹ thuật, phản ánh trạng thái nghỉ của thị trường sau chuỗi tăng kéo dài và kỳ đáo hạn phái sinh.

Theo Công ty Chứng khoán Asean, đây là giai đoạn “rung lắc cần thiết” để hấp thụ lực cung, giúp VN-Index củng cố nền giá trước khi hướng đến mục tiêu cao hơn trong cuối năm 2025 – đầu 2026.

Chuyên gia của Asean dự báo, sau khi ổn định quanh vùng 1.700 điểm, thị trường có thể lấy lại đà tăng, hướng đến mốc 1.800 điểm nhờ kỳ vọng nới lỏng chính sách, định giá hấp dẫn và dòng vốn ngoại mới khi Việt Nam được nâng hạng.

Áp lực điều chỉnh bao trùm thị trường chứng khoán, dòng tiền tìm nơi trú ẩn mới

Tuy nhiên, Công ty Chứng khoán SHS lại khuyến nghị thận trọng, cho rằng đây chưa phải vùng giá hợp lý để giải ngân. Theo SHS, nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát, đánh giá kỹ giá trị thực và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý III/2025, thay vì mua đuổi theo giá. Vùng 1.700 điểm hiện cũng không còn đủ hấp dẫn đối với các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Còn Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, tín hiệu giảm dưới vùng 1.750 điểm thể hiện thị trường đang mất cân bằng và rủi ro điều chỉnh vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, diễn biến điều chỉnh này có thể đang mang tính chất kiểm tra lại dòng tiền hỗ trợ sau tín hiệu vượt cản 1.700 điểm trong ngày 9-10.

Dự báo thị trường sẽ nhận được hỗ trợ khi lùi về gần vùng 1.700 điểm, vùng này cũng là vùng MA(20) và hồi phục trở lại.

Nhà đầu tư cần chậm lại và quan sát tín hiệu dòng tiền khi thị trường lùi về gần vùng hỗ trợ. Tạm thời, nhà đầu tư cần cơ cấu danh mục hợp lý và tránh rơi vào trạng thái quá mua cho đến khi thị trường có tín hiệu hỗ trợ rõ nét.

Ở chiều mua, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua ngắn hạn tại một số cổ phiếu có diễn biến tích cực trong thời gian gần đây và đã lùi về vùng hỗ trợ tốt.

Về chiến lược giao dịch, VCBS đánh giá diễn biến điều chỉnh giảm ở nhóm vốn hóa lớn - nhóm tác động chính tới chỉ số - không hoàn toàn đồng thuận với các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khi dòng tiền có dấu hiệu tìm kiếm đến các cổ phiếu hình thành nền giá vững chắc và gần như đi ngang trong giai đoạn thị trường tăng nóng trong gần 2 tuần vừa qua.

Do đó, công ty này khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, chốt lời các mã đã đạt mục tiêu ngắn hạn hoặc có dấu hiệu đảo chiều giảm. Ngược lại, có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu có nền giá vững, tích lũy lâu và đang thu hút dòng tiền.

Dù vậy, Chứng khoán Tiên Phong nhấn mạnh triển vọng dài hạn vẫn tích cực, coi nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ở vùng giá hợp lý, với kịch bản khả quan có thể đưa VN-Index quay lại vùng 1.880-1.900 điểm trong thời gian tới.

Phần lớn các công ty chứng khoán đều cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn nghiêng về điều chỉnh, nhưng nhịp giảm hiện nay được xem là cần thiết để củng cố mặt bằng giá và tái tạo dư địa cho một sóng tăng mới.