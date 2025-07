Ngày 1/7, Vương Sở Nhiên công bố sẽ đóng chính trong phim “Giây phút ấy quá giới hạn” cùng Trương Lăng Hách. Tuy nhiên, việc cô bị xếp tên sau nam diễn viên trong danh sách giới thiệu khiến người hâm mộ phản ứng gay gắt. Fan cho rằng công ty quản lý của Vương Sở Nhiên không đủ năng lực bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ. Từ chỉ trích công ty, nhiều ý kiến chuyển sang công kích cá nhân, cho rằng nữ diễn viên “không biết giữ danh tiếng” và “cả đời chỉ có thể đứng sau người khác”.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với Điền Hi Vi. Trong ba dự án gần nhất là “Trục ngọc”, “Tử dạ quy” và “Đại Phụng đả canh nhân”, cô đều bị xếp tên sau các nam chính Trương Lăng Hách, Hứa Khải và Vương Hạc Đệ. Một bộ phận fan cho rằng cô không có sức ảnh hưởng, chỉ làm nền cho bạn diễn. Họ so sánh Điền Hi Vi với những ngôi sao cùng lứa như Triệu Lộ Tư, Mạnh Tử Nghĩa hay Ngu Thư Hân – những người đã từng giữ vị trí đầu trong danh sách diễn viên, đồng thời có khả năng dẫn dắt cả dự án phim.

Hai mỹ nhân 9x Điền Hi Vi và Vương Sở Nhiên. Sina.

Theo QQ, thứ tự tên diễn viên, hay còn gọi là phiên vị, không chỉ thể hiện vị thế của nghệ sĩ trong ngành mà còn ảnh hưởng đến thời lượng xuất hiện và hướng phát triển nội dung. Chính vì vậy, công ty quản lý và người hâm mộ luôn theo sát từng chi tiết như vị trí đứng trên poster hay kích cỡ chữ tên diễn viên để bảo vệ hình ảnh và quyền lợi. Tuy nhiên, việc quá chú trọng vào phiên vị đã khiến các tranh cãi trong giới hâm mộ ngày càng leo thang, tạo áp lực lớn lên các diễn viên trẻ.

Thực lực quan trọng hơn vị trí

Trước làn sóng chỉ trích, nhiều ý kiến trong giới chuyên môn cho rằng khán giả nên đánh giá diễn viên dựa trên thực lực thay vì vị trí tên gọi. Các nhà sản xuất phim vẫn lựa chọn người phù hợp nhất với vai diễn, và sẵn sàng trao cơ hội cho những ai thể hiện tốt. Trong các dự án mới, dù Vương Sở Nhiên và Điền Hi Vi không đứng đầu danh sách, nhưng họ vẫn đảm nhận vai nữ chính, có vai trò quan trọng trong mạch truyện.

Nhiều nghệ sĩ từng đi lên từ các vai phụ. Việc đứng sau trong danh sách không có nghĩa là bị đánh giá thấp, mà đơn giản là một sự sắp xếp mang tính chiến lược. Câu nói “không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ” vẫn luôn đúng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của giới giải trí.

Đối với hai nữ diễn viên sinh sau năm 1995 này, việc chấp nhận thứ bậc thấp hơn nam chính không đồng nghĩa với việc thiếu năng lực. Họ vẫn đang tích lũy kinh nghiệm, thử sức với nhiều dạng vai khác nhau và tìm hướng đi phù hợp với sự nghiệp. Về lâu dài, nếu duy trì phong độ ổn định và cải thiện kỹ năng diễn xuất, họ hoàn toàn có thể vươn lên dẫn dắt các dự án lớn.

Chuyên gia truyền thông cho rằng người hâm mộ nên ủng hộ nghệ sĩ bằng cách theo dõi tác phẩm, phản hồi tích cực về diễn xuất thay vì tập trung vào các yếu tố hình thức như phiên vị. Cuộc chiến giữa các nhóm fan về vị trí của thần tượng không chỉ tạo áp lực vô hình mà còn ảnh hưởng đến môi trường làm việc của nghệ sĩ.

Vương Sở Nhiên và Điền Hi Vi hiện vẫn là hai gương mặt triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Họ có tiềm năng, ngoại hình phù hợp với thị hiếu khán giả và từng bước ghi dấu ấn trong các tác phẩm đã tham gia. Điều cần thiết lúc này là sự tập trung vào chuyên môn, xây dựng hình ảnh bằng vai diễn thực chất thay vì chạy theo danh tiếng bề nổi.

Khi môi trường nghệ thuật trở về đúng giá trị, những người thực sự có năng lực sẽ được công nhận. Với những nghệ sĩ trẻ như Vương Sở Nhiên và Điền Hi Vi, vị trí đứng trong danh sách không quyết định con đường phát triển, mà chính chất lượng diễn xuất mới là yếu tố then chốt tạo nên thành công lâu dài.