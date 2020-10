Apple cán mốc 1 tỷ người dùng iPhone cùng lúc - đỉnh cao chưa ai chạm tới

Thời gian gần đây, “Nhà Táo” đã không công bố công khai doanh số bán iPhone nhưng theo hãng phân tích Above Avalon, vào tháng 09/2020, Apple đã có một tỷ người dùng iPhone đang hoạt động. Đây là con số đáng ngưỡng mộ với nhiều thương hiệu smartphone thế giới.

Con số 01 tỷ người dùng iPhone đang hoạt động tính đến ngày 30/09 tương ứng với 4.842 ngày kể từ khi iPhone đầu tiên được bán ra, chưa tới 5.000 ngày. Đó là điều khiến iPhone trở thành sản phẩm thành công nhất từ trước đến nay, mặc dù tốc độ bán ra dường như đang chậm lại.

Cố CEO Apple - Steve Jobs cùng chiếc iPhone đầu tiên.

Công ty phân tích này cho hay: “Trong những năm gần đây, tốc độ phát triển của cơ sở cài đặt iPhone đã chậm lại. Phần lớn sự tăng trưởng chậm hơn này là do sự thâm nhập của điện thoại thông minh cao cấp và Apple đã nhắm mục tiêu thành công vào phân khúc cao cấp của thị trường điện thoại thông minh.

Như đã nói, Apple vẫn đang có khoảng 20 - 30 triệu người dùng iPhone mới mỗi năm. Những người dùng này là những ứng cử viên hàng đầu để tiến sâu hơn vào hệ sinh thái Apple bằng cách mua các thiết bị và dịch vụ khác của Apple." Những người này không chỉ mua các thiết bị khác của Apple như Apple Watch hoặc iPad, ít nhất họ cũng mua một chiếc iPhone khác. Đó là một lý do giúp “Táo Khuyết” vượt qua không chỉ một tỷ chiếc được bán ra mà là một tỷ chiếc đang được sử dụng.

Vào tháng 09/ 2018, khi ra mắt iPhone XS, Tim Cook đã đưa ra một trong những thông báo về doanh số bán hàng hiếm hoi của mình. Ông nói: “Chúng tôi sắp xuất xưởng thiết bị iOS thứ hai tỷ của mình." Tuy nhiên, đây là số lượng thiết bị iOS từng được bán ra, không chỉ bao gồm iPhone, iPad và iPod touch mà còn bao gồm cả mỗi lần người dùng iPhone nâng cấp lên iPhone mới.

Thống kê doanh số iPhone của Above Avalon.

Trước đó, vào tháng 07/2016, CEO Tim Cook cũng đã đưa ra thông báo: công ty đã bán được chiếc iPhone thứ 01 tỷ của mình. Ông chia sẻ: "Chúng tôi không bao giờ đặt ra mục tiêu là tận dụng tối đa, nhưng chúng tôi luôn đặt ra để tạo ra những sản phẩm tốt nhất tạo nên sự khác biệt. Cảm ơn tất cả mọi người tại Apple đã giúp thay đổi thế giới mỗi ngày."

Và Apple đã bán thiết bị iOS thứ một tỷ của mình từ lâu. Trong một bản báo cáo doanh thu, vị CEO cũng đã đưa ra thông báo: "Vào ngày 22/11/2014, chúng tôi đã xuất xưởng thiết bị iOS thứ một tỷ của mình. Đó là một chiếc iPhone 6 Plus 64GB màu xám Space."

Một tỷ người dùng tiếp cận

Việc vượt qua con số một tỷ của bất cứ mặt hàng nào bán ra là rất quan trọng. Vượt qua hàng tỷ người dùng iPhone đang hoạt động lại là một điều gì đó đặc biệt hơn, một điều làm thay đổi Apple.

CEO Apple - Tim Cook và "Nữ hoàng" truyền thông Oprah Winfrey.

Vào tháng 03/2019, "bà hoàng" truyền thông - Oprah Winfrey đã ký một thỏa thuận truyền hình với Apple TV và cô ấy đã đưa ra một lý do rất rõ ràng "Một tỷ người dùng tiếp cận". Với Apple, người phụ nữ này khẳng định có thể tiếp cận một tỷ người cùng lúc. Đó là lý do tại sao cô đến với Apple thay vì Samsung và cũng là lý do tại sao có Apple TV nhưng vẫn chưa có Samsung TV .

Tương lai sau iPhone là gì?

Vấn đề được đặt ra lúc này là cách một tỷ người dùng iPhone đang hoạt động ảnh hưởng thế nào đến toàn bộ Apple. Hãng phân tích Above Avalon lập luận: "Lợi ích lớn nhất của Apple là để iPhone tiếp nhận ngày càng nhiều vai trò có trên máy tính xách tay và máy tính để bàn cùng với các tính năng mới. Bằng cách gia tăng sự phụ thuộc của chúng ta vào iPhone ngày hôm nay, Apple sẽ có lợi thế hơn khi bán các thiết bị đeo khác nhau."

Thiết bị đeo được thiết kế để không chỉ xử lý các tác vụ hoàn toàn mới mà còn đảm nhận các nhiệm vụ được giao cho iPhone. Về lâu về dài, Apple có thể sẽ ăn mừng khi có một tỷ người dùng Apple Watch đang hoạt động.