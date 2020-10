Apple chuẩn bị báo cáo doanh thu quý 3, dự sẽ lãi "khủng"

Vào hôm thứ Năm vừa qua, Apple đã đưa ra thông báo chính thức: cuộc họp báo cáo doanh thu quý 3 của năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 29/10. Đây sẽ là nơi Giám đốc điều hành - CEO Tim Cook và Giám đốc tài chính - CFO Luca Maestri trình bày chi tiết về tình hình của công ty.

Đồng thời, hai nhà lãnh đạo này cũng sẽ mang đến những nhận định sớm về nhu cầu của Apple Watch Series 6 và Apple Watch SE - hai thiết bị đeo được ra mắt vào ngày 15/09 trước đó.

Quan trọng hơn, các giám đốc điều hành sẽ làm sáng tỏ phản ứng liên tục của Apple đối với đại dịch COVID-19. Công ty đã “đánh bại” những dự đoán của các nhà phân tích Phố Wall ấn tượng trong quý tài chính thứ hai của năm 2020 với mức doanh thu kỷ lục 59,7 tỷ USD.

Ở quý trước, trong khi doanh số bán iPhone lâm vào tình trạng trì trệ, mảng Dịch vụ, iPad và Mac đã thúc đẩy doanh thu tổng thể với mức tăng lớn so với cùng kỳ năm trước. Ví dụ, mảng dịch vụ thu về 13,2 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2019 trong khi iPad và Mac lần lượt tăng 31% và 26,1%. Danh mục "các sản phẩm khác", bao gồm Apple Watch và AirPods, cũng tăng lên 6,45 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2019. Hội đồng quản trị của Apple đã thông qua đợt chia tách cổ phiếu 4 - 1 vào quý trước, có hiệu lực vào ngày 31/08.

Báo cáo doanh thu quý 3 thường liên quan đến việc dự đoán các chỉ số iPhone mới phát hành nhưng hiện công ty vẫn chưa ra mắt dòng iPhone cao cấp năm 2020. Năm nay, sức ảnh hưởng của iPhone SE 2020 và dòng máy tính bảng mới cũng như Apple Watch mới hứa hẹn sẽ giúp thúc đầy doanh số quý 3 của hãng.