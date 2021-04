Apple ra mắt thẻ tìm đồ AirTag, giá từ 700 nghìn đồng

Sau một loạt rò rỉ và tin đồn trong nhiều năm, thẻ theo dõi AirTag của Apple đã chính thức được công bố, giúp người dùng theo dõi tất cả các thiết bị của mình từ iPhone. Tích hợp với ứng dụng "Find My" của Apple, các phụ kiện này có giá 29 USD (tương đương 700 nghìn đồng)/ chiếc hoặc 99 USD (2,28 triệu đồng)/ 4 chiếc.

Các thẻ theo dõi cò hình tròn, có thể được dán vào các thiết bị khác nhau và được định vị bằng ứng dụng Find My đã cập nhật trong iOS 14. Ứng dụng cập nhật được chia thành bốn tab cho "Mọi người" - People, "Thiết bị" - Devices, "Mục" - Items và "Tôi" – Me.

Đối tượng được tìm kiếm có thể được đặt ở chế độ "thất lạc" - lost, khi một người dùng iPhone khác đến gần, thiết bị này sẽ gửi lại vị trí thiết bị cho chủ sở hữu, tương tự như tính năng cộng đồng của Tile. Khi ở chế độ thất lạc, bất kỳ ai tìm thấy chúng đều có thể chạm vào chúng qua NFC để tìm hiểu thêm về món đồ bị mất.

Khi đặt hàng, người dùng có thể tùy chỉnh các thẻ AirTags bằng các biểu tượng cảm xúc để khiến chúng đại diện cho những gì người dùng đang theo dõi. Các thiết bị theo dõi sẽ sử dụng chip U1 của Apple, có gia tốc kế bên trong, khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP67 và có loa tích hợp để dễ dàng tìm kiếm hơn. Mặt sau là thép không gỉ được đánh bóng khắc laser trong khi mặt trên là nhựa và có thể được cá nhân hóa.

Người dùng có thể thay thế pin để kéo dài tuổi thọ cho phụ kiện này. Pin có thể kéo dài hơn một năm nếu sử dụng thường xuyên. Khi sử dụng AirTag để theo dõi đồ đạc, tính năng điều khiển chính xác trong ứng dụng Find My sẽ cung cấp cho người dùng chỉ đường và khoảng cách chính xác đến vị trí thiết bị.

Để thiết lập kết nối với AirPods của Apple, người dùng chỉ cần mang AirTag đến gần iPhone. Ngay sau đó, một thẻ sẽ xuất hiện trên màn hình để thêm vào ứng dụng Find My. Đi cùng với AirTag, Apple cũng giới thiệu một dòng phụ kiện mới: Polyurethane Loop, Leather Loop và Leather Key Ring.

Trước đó, Apple đã được dự đoán ra mắt thẻ theo dõi trong một thời gian. Vào đầu tháng 4, “Táo Khuyết” đã chính thức đưa ra Find My của bên thứ ba lên trực tuyến sau khi công bố tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu năm 2020. Các thiết bị Find My của bên thứ ba được hỗ trợ bao gồm tai nghe Belkin SoundForm mới, xe đạp điện tử của VanMoof và trình theo dõi Chipolo ONE Spot.