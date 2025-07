Chiều 11/7, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 32 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, với sự tham dự của đại diện 27 thành viên ARF. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng chia sẻ quan ngại về những tác động sâu rộng từ gia tăng cạnh tranh địa chính trị và bất ổn chiến lược cùng các thách thức an ninh xuyên biên giới. Các nước đều khẳng định vai trò quan trọng của ARF trong thúc đẩy đối thoại và tham vấn, xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa, và hợp tác giải quyết các vấn đề chính trị, an ninh vì lợi ích chung của khu vực.

Ghi nhận tiến triển thực hiện Kế hoạch Hành động Hà Nội giai đoạn 2020-2025, Hội nghị đánh giá cao nỗ lực nỗ lực của các thành viên ARF trong triển khai các dòng hành động, nhất trí tiến hành tổng kết cuối kỳ nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt. Các nước nhất trí Kế hoạch Hành động của ARF sau 2025 cần xác định mục tiêu cụ thể và các biện pháp khả thi, bảo đảm hợp tác thiết thực và hiệu quả.

Hội nghị cũng hoan nghênh các nỗ lực đổi mới và tăng cường sức sống cho ARF, nhất trí cần cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn của ARF để nâng cao hiệu quả và tính linh hoạt của ARF trong ứng phó các vấn đề cùng quan tâm, cũng như góp phần giảm thiểu các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Các nước đã trao đổi sâu rộng về nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, thông qua Danh mục gần 30 hoạt động của ARF trong năm 2025-2026, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như an ninh hàng hải, khủng bố, quản trị an ninh mạng, an ninh phà, phòng chống bạo lực cực đoan, lừa đảo trực tuyến, ứng phó biến đổi khí hậu. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng chủ trì Nhóm Giữa kỳ ARF về cứu trợ thiên tai cùng Bangladesh và Sri Lanka trong năm 2025-2026.

Về các vấn đề quốc tế, khu vực, các nước đã thảo luận, chia sẻ thẳng thắn quan điểm về tình hình Biển Đông, Myanmar, Bán đảo Triều Tiên, xung đột tại Ukraine, Gaza…, khẳng định ủng hộ lập trường nguyên tắc và vai trò của ASEAN, đề cao thượng tôn pháp luật và đối thoại hòa bình, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Cơ chế đối thoại quan trọng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ đánh giá chung của các nước về vai trò của ARF trong hơn 30 năm qua là cơ chế đối thoại quan trọng, thúc đẩy hợp tác và xây dựng lòng tin, góp phần quan trọng vào duy trì hoà bình và an ninh ở Châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp, ARF cần đổi mới để tiếp tục phát huy vai trò và thích ứng chủ động, linh hoạt với các biến động. Hoà bình và an ninh không phải là điều mặc nhiên sẵn có mà cần được duy trì bằng nỗ lực và cam kết chung, thông qua đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định lại lập trường của ASEAN về Biển Đông, Myanmar, Trung Đông và Bán đảo Triều Tiên.

Về Biển Đông, Việt Nam kiên định lập trường giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh các hoạt động trên biển; đề nghị các đối tác ủng hộ lập trường nguyên tắc và nỗ lực của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh cam kết nỗ lực sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, đồng thời thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.

* Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 32 là hoạt động cuối cùng, khép lại Tuần lễ hoạt động Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan.

Các kết quả tích cực đạt được tại các Hội nghị tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN, mở ra những cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, cùng đóng góp tích cực và trách nhiệm cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Các Hội nghị lần này cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur từ ngày 26-28/10/2025.