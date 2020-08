Audi A6 phiên bản nâng cấp chính hãng, sẵn sàng đến tay người dùng Việt

Từ trong ra ngoài, A6 mới là một minh chứng về sự thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Ngoại thất xe được đội thiết kế Audi AG-Marc Lichte chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết. Cụ thể, cụm lưới tản nhiệt khung đơn rộng chiếm gần hết mũi xe, nhận diện đèn LED khác biệt và các khe gió phía trước, tới đuôi xe vuốt qua các vòm bánh xe thực sự là những hiện diện hoàn hảo.

Ngoại hình A6 mới lớn hơn phiên bản tiền nhiệm giúp tăng thêm 17mm khu để chân, chiều dài khoang nội thất thêm 21mm và phần trần xe được nâng lên thêm 11 mm. Tổng thể A6 mới: chiều dài tăng thêm 7 mm đạt 4.940 mm, chiều rộng tăng 12mm đạt 1.890 mm và chiều cao tăng thêm 2mm đạt 1.460 mm.

Dù sở hữu không gian rộng rãi, A6 2020 vẫn nhẹ nhàng nhờ trang bị công nghệ thiết kế siêu nhẹ của Audi bằng sự kết hợp các cấu kiện hợp kim nhôm cùng thép chịu lực cho độ cứng tối đa và an toàn nhưng trọng lượng được tối thiểu ở mức 1.640 kg (không có người lái). Kiểm soát áp suất lốp, cảnh báo rời làn và hệ thống phanh cũng góp phần đảm bảo lái xe an toàn. Cùng các trang bị sang trọng đẳng cấp, A6 đáp ứng được tiêu chuẩn 5 sao về an toàn của Euro NCAP.

A6 mới được trang bị vành hợp kim nhôm 18-inch thiết kế đa chấu với cỡ lốp 225/55. Giả sử sau khi thay lốp, nếu một bánh xe bị lỏng sẽ hiển thị cảnh báo trong hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử ESC - đây là một chức năng độc đáo. Ngoài ra còn có thêm nhiều tùy chọn với 10 thiết kế vành với kích cỡ từ 19 tới 21-inch.

A6 mới mang lại sự thoải mái nhất cho những chuyến đi dài. Ghế ngồi thiết kế mới gồm cả phần da thật và da nhân tạo. Phần đệm ngồi và tựa lưng mang đến cảm giác thoải mái cao, hỗ trợ phần tựa thắt lưng và phần hông hoàn hảo. Hỗ trợ thắt lưng và phần đệm đều kết cấu khí nén. Ghế lái có chức năng ghi nhớ vị trí. Hàng ghế sau có 3 chỗ và có thể gập xuống. Khoang hành lý rộng rãi với dung tích 530 lít, chiều ngang 1.050 mm trong khoảng giữa hai vòm bánh xe có thể chứa được hai túi golf nằm ngang. Nắp cốp sau mở bằng điện.

Điều hòa tự động 4 vùng thế hệ mới nhất được trang bị bộ lọc cực mạnh để trung hòa các chất gây dị ứng, đồng thời loại bỏ các chất khí và bụi mịn. Độ thoải mái và tính tiện nghi được tăng cường với rèm điện cho kính sau và rèm cơ cho 2 kính cửa sau. Vô lăng đa chức năng bọc da chấu kép với hai lẫy chuyển số tích hợp. Tùy chọn cửa sổ trời panoramic lớn giúp cho nội thất tràn ngập ánh sáng và không khí.

Hệ thống MMI mới mang xu hướng tương lai có thể được sử dụng và tùy chỉnh trực quan giống như một chiếc điện thoại thông minh thông qua màn hình 8,8-inch phía trên nằm chính giữa mặt táp lô - được dùng để điều khiển các tính năng giải trí, và màn hình 8,6-inch phía dưới thuộc bảng điều khiển trung tâm - quản lý điều khiển điều hòa và các tính năng tiện ích khác.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3-inch với độ phân giải full HD. Khách hàng có thêm tùy chọn hệ thống âm thanh Bang & Olufsen với âm thanh 3D ở hàng ghế trước hoặc hệ thống âm thanh Bang & Olufsen nâng cao với âm thanh 3D ở cả hàng ghế trước và sau. Hệ thống âm thanh có công suất 1.820 watt gồm 19 loa. Hai loa ở cột A và trên trần tương ứng với kích thước không gian của chiều cao nội trần.

Mẫu xe A6 45 TFSI được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 245 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm trong giúp chiếc xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,9 giây và đạt tốc độ tối đa 250km/h. Xe còn được trang bị thêm công nghệ mild hybrid (MHEV) sử dụng hệ thống điện 12V giúp thu hồi năng lượng trong quá trình Start-Stop. Hộp số tự động S tronic 7 cấp và bình xăng với dung tích 73 lít tối ưu hóa khả năng tự chủ nhiên liệu.

Audi A6 2020 được sản xuất tại Đức và lắp ráp ở nhà máy Audi khu vực Neckarsulm (Đức). Tại Việt Nam, A6 có 15 lựa chọn màu sơn. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn gói trang trí thể thao và thiết kế cũng như gói ngoại thất S line.