Kết quả Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ: Đòn "hồi mã thương" trong hiệp 1

Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc chủ động hơn, kiểm soát bóng tốt và sớm tạo ra những tình huống nguy hiểm. Ngay phút thứ 4, Ismail Yuksek đánh đầu từ tình huống phạt góc nhưng bóng đi vọt xà. Đến phút thứ 7, Arda Guler có khoảng trống ở rìa vòng cấm nhưng cú dứt điểm lại thiếu chính xác. Những phút đầu cho thấy đội bóng của HLV Vincenzo Montella muốn áp đặt thế trận bằng kỹ thuật và tốc độ ở hai biên.

Tuy nhiên, Australia mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 27, Nestory Irankunda nhận đường chuyền sắc bén, thoát xuống đối mặt thủ môn Ugurcan Cakir rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp bên trái, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng ấy càng có giá trị bởi chỉ trước đó ít giây, Arda Guler đã có cú sút một chạm trong vòng 5m50 nhưng bị Patrick Beach cản phá xuất sắc.

Irankunda tả xung hữu đột mở tỷ số cho Australia. Ảnh: AP

Sau bàn thua, Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng sức ép. Phút 30, Abdulkerim Bardakci tung cú sút nguy hiểm hướng về cột dọc bên trái, buộc Beach bay người cứu thua, bóng sau đó chạm cột dọc bật ra. Cũng trong quãng thời gian này, Hakan Calhanoglu có cơ hội thuận lợi nhưng lại dứt điểm vọt xà.

Chiến thuật thực dụng và hợp lý trong hiệp 2

Sang hiệp hai, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy cao đội hình. Arda Guler, Kenan Yildiz và Calhanoglu liên tục thử vận may từ ngoài vòng cấm, nhưng hàng thủ Australia chơi tập trung. Đặc biệt, Patrick Beach tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc khi cản phá cú đá phạt tầm xa của Guler ở phút 57.

Giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tìm bàn gỡ, Australia tung đòn kết liễu. Phút 75, Connor Metcalfe đi bóng khéo léo ở rìa vòng cấm trước khi tung cú sút hiểm vào góc thấp bên phải, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là khoảnh khắc cho thấy sự lạnh lùng và hiệu quả của Socceroos.

Metcalfe chấm dứt mọi hy vọng có điểm của Thổ Nhĩ Kỳ sau cú sút xa đẹp mắt. Ảnh: AP.

Những phút cuối, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Zeki Celik, Kerem Akturkoglu, Calhanoglu và Arda Guler lần lượt có những pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng Patrick Beach đều đứng vững. Phút 90+1, Merih Demiral còn sút chệch cột dọc trong gang tấc.

Australia thắng 2-0 không chỉ nhờ sự sắc bén của Irankunda và Metcalfe, mà còn bởi màn trình diễn xuất sắc của Patrick Beach. Trong ngày Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra không ít cơ hội, thủ môn Australia đã chơi như một bức tường thép, góp công lớn giúp Socceroos khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng đầy thuyết phục.