Australia, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt

Sát cánh trong thời điểm khó khăn

Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho biết, Australia sẽ cung cấp 3 triệu đô la Úc hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam sau hai cơn bão Bualoi và Matmo.

Những cơn bão liên tiếp đã tàn phá trên diện rộng và gây ra lũ lụt ở miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, khiến ít nhất 69 người thiệt mạng.

“Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với người dân Việt Nam trong thời gian khó khăn này” - thông cáo báo chí của Đại sứ quán Australia viết

Hỗ trợ của Australia sẽ bao gồm các nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp như: bộ đồ bếp, bộ đồ vệ sinh, và bộ dụng cụ che trú. Australia cũng sẽ huy động các tổ chức phi chính phủ thông qua chương trình Đối tác Nhân đạo Australia để thực hiện các hoạt động cứu trợ. Khoản tài trợ này cũng sẽ cung cấp các hỗ trợ thông qua các cơ quan Liên Hiệp Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong phát biểu: “Với tư cách là bạn và đối tác lâu năm, Australia sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn. Australia sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai”.

Nhật Bản giúp đỡ người dân tỉnh Bắc Ninh

Đại diện Việt Nam và Nhật Bản tại lễ bàn giao hàng cứu trợ khẩn cấp. Ảnh: JICA.

Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cũng đã quyết định chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ.

Các hàng hóa cứu trợ thuộc Chương trình cứu trợ thiên tai khẩn cấp Nhật Bản (JDR) bao gồm các mặt hàng thiết yếu như thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa, nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.

Các hàng hóa cứu trợ đã được chuyển từ kho của JICA và đến Sân bay Quốc tế Nội Bài vào ngày 13/10/2025. Lễ bàn giao đã được tổ chức cùng ngày tại sân bay Nội Bài. Tại đây, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức tiếp nhận hàng cứu trợ.

VDDMA sẽ điều phối việc phân phát hàng cứu trợ đến tỉnh Bắc Ninh, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, phát biểu: “Chúng tôi cam kết hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi hy vọng rằng hàng cứu trợ khẩn cấp sẽ đến tay những người cần hỗ trợ sớm nhất có thể và góp phần giúp họ khắc phục ổn định cuộc sống”.