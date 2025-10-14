Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Thế giới
Thứ ba, ngày 14/10/2025 18:02 GMT+7

Australia, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt

+ aA -
V.N Thứ ba, ngày 14/10/2025 18:02 GMT+7
Đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ quốc tế từ Chính phủ Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, các nước Australia, Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam ngay sau bão.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sát cánh trong thời điểm khó khăn

Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho biết, Australia sẽ cung cấp 3 triệu đô la Úc hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam sau hai cơn bão Bualoi và Matmo.

Những cơn bão liên tiếp đã tàn phá trên diện rộng và gây ra lũ lụt ở miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, khiến ít nhất 69 người thiệt mạng.

“Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với người dân Việt Nam trong thời gian khó khăn này” - thông cáo báo chí của Đại sứ quán Australia viết

Hỗ trợ của Australia sẽ bao gồm các nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp như: bộ đồ bếp, bộ đồ vệ sinh, và bộ dụng cụ che trú. Australia cũng sẽ huy động các tổ chức phi chính phủ thông qua chương trình Đối tác Nhân đạo Australia để thực hiện các hoạt động cứu trợ. Khoản tài trợ này cũng sẽ cung cấp các hỗ trợ thông qua các cơ quan Liên Hiệp Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong phát biểu: “Với tư cách là bạn và đối tác lâu năm, Australia sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn. Australia sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai”.

Nhật Bản giúp đỡ người dân tỉnh Bắc Ninh

Đại diện Việt Nam và Nhật Bản tại lễ bàn giao hàng cứu trợ khẩn cấp. Ảnh: JICA.

Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cũng đã quyết định chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ.

Các hàng hóa cứu trợ thuộc Chương trình cứu trợ thiên tai khẩn cấp Nhật Bản (JDR) bao gồm các mặt hàng thiết yếu như thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa, nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.

Các hàng hóa cứu trợ đã được chuyển từ kho của JICA và đến Sân bay Quốc tế Nội Bài vào ngày 13/10/2025. Lễ bàn giao đã được tổ chức cùng ngày tại sân bay Nội Bài. Tại đây, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức tiếp nhận hàng cứu trợ.

VDDMA sẽ điều phối việc phân phát hàng cứu trợ đến tỉnh Bắc Ninh, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, phát biểu: “Chúng tôi cam kết hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi hy vọng rằng hàng cứu trợ khẩn cấp sẽ đến tay những người cần hỗ trợ sớm nhất có thể và góp phần giúp họ khắc phục ổn định cuộc sống”.

Tham khảo thêm

Truyền thông tiết lộ số tên lửa Tomahawk Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine

Truyền thông tiết lộ số tên lửa Tomahawk Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine

Người Ukraine dậy sóng đòi ông Zelensky tước quyền công dân của Thị trưởng Odessa

Người Ukraine dậy sóng đòi ông Zelensky tước quyền công dân của Thị trưởng Odessa

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine

Washington sẽ đưa ra thông báo quan trọng về viện trợ quân sự cho Ukraine vào ngày 15/10, Bloomberg đưa tin.

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

Điểm nóng
EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

Trung Quốc tung cú đòn khiến châu Âu thiệt hại hàng triệu euro

Điểm nóng
Trung Quốc tung cú đòn khiến châu Âu thiệt hại hàng triệu euro

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc

Thế giới
Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc

Ba Lan tuyên bố chấn động về kế hoạch chiến tranh của Ukraine với Nga

Thế giới
Ba Lan tuyên bố chấn động về kế hoạch chiến tranh của Ukraine với Nga

Đọc thêm

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc
Gia đình

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

Gia đình

Có nhiều cách chế biến món ngon với thịt má đào. Nhưng món thịt má đào nướng riềng sả được chị Thùy Linh (một mẹ đảm ở Hà Nội) chia sẻ khiến nhiều người thích thú.

Vô hiệu hóa quả bom nặng 340kg phát lộ sau mưa lũ ở Nghệ An
Tin tức

Vô hiệu hóa quả bom nặng 340kg phát lộ sau mưa lũ ở Nghệ An

Tin tức

Sau mưa lũ, bờ sông Lam ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An bị sạt lở khiến quả bom “khủng” nặng 340kg có ký hiệu MK-82 phát lộ. Quả bom còn nguyên kíp nổ và nhìn vẫn như mới dù nhiều năm nằm dưới bùn đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai danh sách các đơn vị được phép tiếp nhận động thực vật hoang dã, quý hiếm
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai danh sách các đơn vị được phép tiếp nhận động thực vật hoang dã, quý hiếm

Nhà nông

Theo Quyết định 4236/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị được nhận chuyển giao gỗ, lâm sản, động vật, thực vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, gồm: Vườn quốc gia Cúc Phương; Vườn quốc gia Cát Tiên; Viện Điều tra, Quy hoạch rừng...

Sự thật về 4 con khỉ trắng-động vật hoang dã lạ mắt trên một hòn đảo, ngành chức năng An Giang yêu cầu xác minh
Nhà nông

Sự thật về 4 con khỉ trắng-động vật hoang dã lạ mắt trên một hòn đảo, ngành chức năng An Giang yêu cầu xác minh

Nhà nông

Để xác minh nguồn thông tin, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, cụ thể về một clip ghi lại việc 4 con khỉ trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh ở đảo Hòn Sơn (tỉnh Kiên Giang trước đây), trên địa bàn tỉnh An Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực III khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ thông tin.

14 nhân sự được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Điện Biên Hôm Nay

14 nhân sự được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Điện Biên Hôm Nay

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 nhân sự.

Việt Nam khẳng định chủ quyền với Đảo Thị Tứ
Thế giới

Việt Nam khẳng định chủ quyền với Đảo Thị Tứ

Thế giới

Liên quan đến vụ va chạm gần đây giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines trong lãnh hải Đảo Thị Tứ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói: Chúng tôi nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền rõ ràng minh định của Việt Nam với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ.

Khánh Hòa có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Tin tức

Khánh Hòa có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tin tức

Ông Lâm Đông vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin chiều 16/10: Ngày mai, Đỗ Hoàng Hên có quốc tịch Việt Nam
Thể thao

Tin chiều 16/10: Ngày mai, Đỗ Hoàng Hên có quốc tịch Việt Nam

Thể thao

Ngày mai, Đỗ Hoàng Hên có quốc tịch Việt Nam; Harry Kane quyết tâm xóa ký ức đau đớn tại World Cup; LĐBĐ Việt Nam vào top 3 đề cử Giải thưởng Liên đoàn thành viên của năm (hạng Kim cương) tại Lễ trao giải AFC Awards Riyadh 2025; Upamecano đòi Bayern Munich trả phí lót tay khủng; Messi gặp rắc rối pháp lý, siêu biệt thự 10 triệu bảng nguy cơ bị phá dỡ.

Agribank lần thứ 7 đồng hành cùng “Tự hào Nông dân Việt Nam”
Doanh nghiệp

Agribank lần thứ 7 đồng hành cùng “Tự hào Nông dân Việt Nam”

Doanh nghiệp

Tối 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, trong khuôn khổ Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2025. Agribank vinh dự đồng hành cùng chương trình.

Bắt đối tượng giả 'khám bệnh miễn phí' để bán thực phẩm chức năng giá cao cho dân nghèo miền núi
Pháp luật

Bắt đối tượng giả "khám bệnh miễn phí" để bán thực phẩm chức năng giá cao cho dân nghèo miền núi

Pháp luật

Khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng, nhóm đối tượng giả danh là bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh miễn phí rồi “phán” người dân mắc nhiều bệnh như xương khớp, u tuyến giáp... Qua đó, nhóm đối tượng bán thực phẩm chức năng giá cao cho người dân nghèo miền núi.

Quốc Trường hé lộ lý do trở thành đại sứ Việt đầu tiên cho bom tấn Hollywood
Văn hóa - Giải trí

Quốc Trường hé lộ lý do trở thành đại sứ Việt đầu tiên cho bom tấn Hollywood

Văn hóa - Giải trí

Quốc Trường trở thành đại sứ Việt Nam đầu tiên cho một bom tấn Hollywood, đánh dấu cột mốc lịch sử và niềm tự hào cho điện ảnh Việt.

Doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang làm Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu
Doanh nghiệp

Doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang làm Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu

Doanh nghiệp

Ngày 16/10, tại Huế, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Thành phố Huế đồng tổ chức lễ công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng. Tại sự kiện, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang vinh dự được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch VDEN.

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Khi dữ liệu là 'nhiên liệu' sống còn của AI
Kinh tế

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Khi dữ liệu là "nhiên liệu" sống còn của AI

Kinh tế

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho biết, mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau, Việt Nam sẽ tham khảo cách tiếp cận quản lý tối thiểu – thúc đẩy tối đa, lấy phát triển làm trọng tâm, qua đó xây dựng dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo bảo đảm tính khả thi và sát thực tiễn nhất.

Nhà rông 'bê tông cốt thép' 9,4 tỷ chưa xong đã bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ: Sự lãng phí không thể im lặng!
Kinh tế

Nhà rông "bê tông cốt thép" 9,4 tỷ chưa xong đã bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ: Sự lãng phí không thể im lặng!

Kinh tế

4,6 tỷ đồng tiền ngân sách - tức tiền thuế của dân đã kịp giải ngân, "đổ" vào xây dựng công trình nhà rông "bê tông cốt thép" làng Ia Gri (xã Biển Hồ, Gia Lai), trước khi bị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, yêu cầu dừng triển khai và tháo dỡ.

Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng
Tin tức

Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng

Tin tức

Chiều 16/10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) đã được đưa ra cho ý kiến với nhiều đề xuất đột phá nhằm cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa quy trình, trong đó nổi bật là việc mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII
Tin tức

Thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII

Tin tức

Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 đồng chí.

Gợi mở về một nhà máy phân bón Việt Nam trên đất Cuba
Nhà nông

Gợi mở về một nhà máy phân bón Việt Nam trên đất Cuba

Nhà nông

Tại buổi gặp 95 Nông dân xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở ý tưởng xây dựng nhà máy phân bón Việt Nam tại Cuba, nhằm tăng hiệu quả hợp tác nông nghiệp, nâng vị thế Việt Nam và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ông Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ mới
Tin tức

Ông Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ mới

Tin tức

Chiều 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức ra mắt Đại hội. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Friso Pro mới nhập khẩu từ Hà Lan: Công thức đột phá hỗ trợ hệ tiêu hóa và đường ruột cho trẻ
Gia đình

Friso Pro mới nhập khẩu từ Hà Lan: Công thức đột phá hỗ trợ hệ tiêu hóa và đường ruột cho trẻ

Gia đình

Trong bối cảnh tiêu hóa và sức khỏe đường ruột là mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ Việt Nam khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con, vừa qua vào ngày 10/10/2025, thương hiệu sữa Friso chính thức ra mắt Friso Pro – 100% nhập khẩu từ Hà Lan.

Kỹ sư 9X và hành trình đưa gia công CNC đến gần giới trẻ Việt đam mê cơ khí chế tạo
Doanh nghiệp

Kỹ sư 9X và hành trình đưa gia công CNC đến gần giới trẻ Việt đam mê cơ khí chế tạo

Doanh nghiệp

Ở tuổi 31, Vũ Văn Đạo - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí SJ, không chỉ là một doanh nhân trẻ thành đạt mà còn là người truyền lửa đam mê công nghệ cho thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam. Từ một chàng sinh viên cơ khí chế tạo máy, anh đã biến niềm yêu thích máy móc thành một sự nghiệp đầy cảm hứng, khẳng định giá trị của công nghệ cao ngay tại Việt Nam.

Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của khuyến nông cấp tỉnh và khuyến nông xã
Nhà nông

Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của khuyến nông cấp tỉnh và khuyến nông xã

Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã.

Bộ Công an đề xuất thu thập sinh trắc giọng nói của công dân từ 6 tuổi trở lên
Tin tức

Bộ Công an đề xuất thu thập sinh trắc giọng nói của công dân từ 6 tuổi trở lên

Tin tức

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho 2 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sinh trắc học giọng nói và mống mắt. Đây bước chuẩn bị cho việc có thể tích hợp thêm 2 đặc điểm nhận dạng này vào dữ liệu căn cước công dân.

Nha Trang: Vùng đất tinh hoa hội tụ của du lịch Việt
Du lịch

Nha Trang: Vùng đất tinh hoa hội tụ của du lịch Việt

Du lịch

Giữa bản đồ du lịch Việt Nam rực rỡ sắc màu, Nha Trang luôn giữ cho mình một sắc xanh riêng biệt, vừa nồng nàn hương vị biển, vừa đậm dấu ấn văn hóa. Điểm đến này không chỉ sở hữu một trong 29 vịnh đẹp nhất hành tinh, mà còn là nơi hiếm hoi hội tụ đủ biển - sông - núi - đảo – đô thị - di sản văn hóa trong một tổng thể hài hòa hiếm gặp.

Blanca 6, 7: Lý do bộ đôi tháp căn hộ Sun Group ven biển Vũng Tàu gây sốt thị trường
Nhà đất

Blanca 6, 7: Lý do bộ đôi tháp căn hộ Sun Group ven biển Vũng Tàu gây sốt thị trường

Nhà đất

Uy tín chủ đầu tư, pháp lý minh bạch, thiết kế tinh tế cùng tiêu chuẩn bàn giao, vận hành bởi đơn vị quốc tế giúp dòng căn hộ thuộc Blanca City trở thành tâm điểm đầu tư Vũng Tàu thời gian qua.

Vietcombank chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
Kinh tế

Vietcombank chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Kinh tế

Những ngày vừa qua, miền Bắc và miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập úng, đồng ruộng hoa màu bị thiệt hại, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Vietcombank đã phát động toàn thể cán bộ, người lao động Vietcombank ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Kết quả, chương trình đã quyên góp được hơn 15 tỷ đồng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần “tương thân tương ái” của hơn hai vạn cán bộ Vietcombank trên toàn hệ thống.

VinFast trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường”
Tin tức

VinFast trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường”

Tin tức

Sau 4 tháng phát động và nhận được gần 400 bài dự thi, Cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” đã tìm ra 8 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Nhất - Nhì - Ba. Ngoài ra, các tác giả tham gia dự thi và những thành viên cộng đồng bình chọn chính xác nhất tác phẩm đạt Giải Nhất cũng đã được Ban tổ chức vinh danh và trao tặng những phần quà giá trị và ý nghĩa.

Vingroup ra mắt “cộng đồng hưu trí” đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam
Kinh tế

Vingroup ra mắt “cộng đồng hưu trí” đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Kinh tế

Tập đoàn Vingroup vừa công bố ra mắt Vin New Horizon – chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, tiên phong kiến tạo “Chân trời hạnh phúc” cho thế hệ tuổi vàng toàn cầu, nơi người cao tuổi được truyền cảm hứng để sống khỏe - vui – có ích, tiếp tục hành trình đáng giá và trọn vẹn trong từng phút giây.

Tình báo Mỹ thất bại thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?
Đông Tây - Kim Cổ

Tình báo Mỹ thất bại thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?

Đông Tây - Kim Cổ

57 năm đã trôi qua, nhưng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, phía Mỹ gọi là “cuộc tiến công Tết” (Tet Offensive) vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm và tốn không ít giấy mực của giới lãnh đạo chính trị, tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà sử học, các nhà báo nước ngoài, nhất là Mỹ. Họ đã, đang và sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao một cường quốc quân sự với bộ máy tình báo hiện đại khổng lồ như Mỹ mà bị bất ngờ trước cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân.

Tom Cruise chia tay Ana de Armas sau 9 tháng hẹn hò kín tiếng
Văn hóa - Giải trí

Tom Cruise chia tay Ana de Armas sau 9 tháng hẹn hò kín tiếng

Văn hóa - Giải trí

Tom Cruise và Ana de Armas đã chính thức chia tay sau thời gian hẹn hò âm thầm kéo dài gần một năm.

Các nhà khoa học cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra trên Trái Đất
Điểm nóng

Các nhà khoa học cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra trên Trái Đất

Điểm nóng

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học McGill, Canada, mực nước biển dâng cao do khí thải nhà kính tiếp tục tăng có thể phá hủy các thành phố ven biển trên khắp thế giới.

Tin đọc nhiều

1

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

2

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

3

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

4

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

5

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân