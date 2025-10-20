Bà chủ quán bánh cuốn nổi tiếng Sài Gòn có 365 chiếc áo dài, mặc không đụng hàng ngày nào

Tôi rất thích mặc dài, du khách cũng rất thích

Bánh cuốn Tây Hồ là một tiệm bánh cuốn nổi tiếng tại TP.HCM có từ năm 1962. Hiện quán bánh cuốn nho nhỏ, tươm tất này nằm tại góc đường Đinh Tiên Hoàng và Huỳnh Khương Ninh, phường Tân Định (trước đây là phường Đa Kao).

Dễ thấy nhất, từ trung tâm TP.HCM theo đường Đinh Tiên Hoàng về hướng Cầu Bông, quán sẽ nằm bên tay trái. Hoặc theo đường Điện Biên Phủ, rẽ trái qua Đinh Tiên Hoàng là sẽ thấy bánh cuốn Tây Hồ ngay.

Nếu đi vào khung giờ buổi sáng, bạn sẽ bất ngờ khi thấy một người phụ nữ luôn mặc áo dài và niềm nở đón khách. Khi thấy khách vào, bà nhanh chóng mời vào bàn, ghi món ăn và cũng trong bộ áo dài ấy, thỉnh thoảng bà sẽ ngồi vào bếp để tráng bánh cho khách. Người phụ nữ này chính là bà Trần Thị Thúy Loan, chủ quán bánh cuốn Tây Hồ hiện nay.

Bà Trần Thị Thúy Loan - chủ quán bánh cuốn Tây Hồ nổi tiếng TP.HCM luôn mặc áo dài đón khách. Ảnh: H.Phúc

Tôi thắc mắc vì sao bà lại mặc áo dài để bán bánh cuốn, việc này có vẻ hơi lạ. Nhưng dường như đây cũng là câu hỏi mà bà nhận được từ rất nhiều thực khách, kể cả khách quốc tế tìm đến quán thông qua lời giới thiệu của bạn bè.

“Tôi thấy áo dài nước mình rất đẹp. Thay vì đi đâu mới mặc đẹp, thì mình đứng bán hàng, mình cũng cần mặc đẹp để tiếp đón khách, phục vụ khách hàng của mình. Vì vậy, tôi luôn mặc áo dài mỗi ngày để đón khách”, bà Loan trả lời ngay và mỉm một nụ cười không thể duyên dáng hơn trong tà áo dài của người phụ nữ Việt Nam.

Nhưng, như vậy vẫn chưa hết. Bà chủ quán bánh cuốn Tây Hồ còn đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Bà Loan tiết lộ bà có đến 365 bộ áo dài để mặc khác nhau mỗi ngày. Do tính chất công việc, gần như mỗi ngày tôi đều đi ngang quán bánh cuốn Tây Hồ, lần nào cũng nghía vào xem thử và phải xác nhận, bà Loan mặc áo dài “không ngày nào đụng hàng ngày nào”.

Bà Loan chụp ảnh cùng các vị khách quốc tế khi đến quán thưởng thức bánh cuốn. Ảnh: NVCC

“Tôi rất thích áo dài, diện áo dài khiến tôi thấy rất vui và tự tin. Hơn nữa, khách thấy mình mặc áo dài, họ cũng rất thích. Có những vị khách đi nước ngoài mấy chục năm, nay về quán, nhìn thấy tà áo dài truyền thống, họ vui và thích thú lắm”, bà Loan nói.

Không chỉ thực khách trong nước, Việt kiều trở về tìm đến địa chỉ ẩm thực khi xưa mà nhiều du khách quốc tế rất thích thú với tà áo dài của bà chủ quán bánh cuốn. Nhiều đoàn khách quốc tế thuộc đủ quốc tịch từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Mỹ… đến thưởng thức bánh cuốn Tây Hồ đều muốn chụp ảnh cùng bà chủ, ghi lại khoảnh khắc bà Loan trong tà áo dài xinh xắn trực tiếp tráng bánh cho khách.

Bánh cuốn Tây Hồ có từ khi nào?

Bà Thúy Loan là con dâu cả của cụ bà Trần Thị Cà (1919-2006), quê Hà Nam - người đã làm nên thương hiệu bánh cuốn Tây Hồ. Năm 1962, bà Cà mở sạp bánh cuốn gần đền thờ cụ Phan Châu Trinh trên đường Gallimard xưa, nay là đường Nguyễn Huy Tự, khu vực chợ Đa Kao - cách vị trí quán bánh cuốn Tây Hồ hiện nay không xa.

Người chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh có hiệu Tây Hồ, thường được gọi là cụ Phan Tây Hồ, do đó người dân quen miệng, tự “đặt” cho sạp bánh cuốn gần đền thờ cụ Phan mà họ hay ăn là “bánh cuốn Tây Hồ", để dễ xác định vị trí mà đến ăn.

Trong tà áo dài, bà Loan đón khách từ trong ra ngoài, tính tiền và không quên hướng dẫn khách ăn sao cho ngon nhất. Ảnh: Hồng Phúc

Sau khi bà Cà qua đời, bà Loan và các chị em trong nhà tiếp tục duy trì hàng bánh cuốn. Khoảng hai năm trở lại đây, bà Loan là người “tiếp quản” chính. Các nhân viên trong quán mỗi người một tay nhưng bà vẫn luôn có mặt mỗi ngày để đón khách, lưu giữ và lan tỏa hình ảnh của bánh cuốn Tây Hồ.

Những tấm ảnh trắng đen về sạp bánh cuốn ngày xưa cùng bà Cà trang trọng được treo trên tường bánh cuốn Tây Hồ ngày nay. Đi kèm đó là một tấm bảng lớn giới thiệu về loại bánh dân dã này đủ cả tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh.

"Bánh cuốn hay còn gọi là bánh xuân, bánh ướt (khi không có nhân) được làm từ bột gạo, hấp, tráng mỏng và cuộn tròn, bên trong có thể có các loại nhân (thịt, mộc nhĩ…) là món ăn dân dã và truyền thống của Việt Nam".



Một phần bánh cuốn Tây Hồ đầy đủ với phần nem, chả hấp dẫn. Ảnh: H.Phúc





Menu quán khá đa dạng gồm bánh cuốn nhân thịt, tôm; bánh cuốn chà bông heo, chà bông tôm; bánh cuốn trứng... Mức giá trung bình trên dưới 40.000 đồng, cao nhất là phần đặc biệt 60.000 đồng. Ăn kèm bánh cuốn không thể thiếu nem Huế, chả lụa, chả quế, lại có thêm tinh chất cà cuống. Phần nem, chả ăn kèm tính riêng.

Theo bà Loan, công thức gia truyền của bánh cuốn Tây Hồ được mẹ chồng bà truyền lại đến nay vẫn không thay đổi. Nhờ vậy, khách dù có đi xa vẫn nhớ tìm về.

“Bà con Việt kiều ghé cũng đông, họ về để nhớ kỷ niệm ngày xưa. Khách đi đâu, bao nhiêu năm rồi cũng về với quán. Có mấy bác lớn tuổi từ xa đến, tốn kém tiền xe chỉ để ăn cho được hai đĩa bánh cuốn thôi. Trân trọng vô cùng nên mình cố gắng làm tốt, chất lượng, không phụ lòng khách”, bà Loan nói.