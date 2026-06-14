Quán bánh cuốn đông hơn, vui khi được Michelin vinh danh

Tọa lạc ngay tại góc đường Đinh Tiên Hoàng và Huỳnh Khương Ninh thuộc phường Tân Định, TP.HCM (trước đây là phường Đa Kao), quán bánh cuốn Tây Hồ nhỏ nhắn, tươm tất vài ngày qua trở nên nhộn nhịp và rộn ràng hơn.

Đây là quán bánh cuốn lâu đời và nổi tiếng không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn khiến du khách quốc tế phải tìm đến thưởng thức. Cách đây ít ngày, bánh cuốn Tây Hồ được Michelin Guide vinh danh nhà hàng, quán ăn ở hạng mục Bib Gourmand (quán ngon, giá phải chăng) năm 2026.

Chúng tôi tìm đến quán bánh cuốn, khách Tây khách ta nhộn nhịp. Khách quen của bánh cuốn Tây Hồ chia sẻ niềm vui. Khách lạ lần đầu đến cũng tấm tắc khen vì hương vị và cung cách phục vụ của bà chủ.

Bà Trần Thị Thúy Loan - bà chủ quán bánh cuốn Tây Hồ, mặc áo dài trực tiếp đổ bánh cuốn cho khách. Ảnh: NVCC

Thực khách được chào đón bởi một thực đơn phong phú và đa dạng, giữ trọn vẹn tinh hoa ẩm thực. Khách có thể thỏa sức lựa chọn các loại bánh cuốn nhân thịt, nhân tôm, bánh cuốn trứng, hoặc bánh cuốn ăn kèm chà bông heo, chà bông tôm. Điểm nhấn làm nên linh hồn của đĩa bánh tại đây không thể không kể đến những món ăn kèm vô cùng hấp dẫn như nem Huế, chả lụa, chả quế và đặc biệt là sự góp mặt của tinh chất cà cuống mang lại hương vị thơm ngon đặc trưng.

Với mức giá trung bình chỉ trên dưới 40.000 đồng và cao nhất là 72.000 đồng cho một phần đặc biệt, bánh cuốn Tây Hồ mang đến một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn cho thực khách.

Dĩa bánh cuốn Tây Hồ được Michelin vinh danh. Ảnh: Hồng Phúc

Chia sẻ với Dân Việt, bà Trần Thị Thúy Loan - bà chủ quán bánh cuốn Tây Hồ, cho biết vô cùng bất ngờ khi quán ăn được Michelin vinh danh. “Thật lòng mà nói, tôi không biết các chuyên gia của Michelin đã đến quán vào thời điểm nào để ăn và thẩm định”, bà Loan bộc bạch.

Bà tự hào khẳng định rằng từ trước đến nay, quán luôn giữ vững một nguyên tắc phục vụ: Đón tiếp mọi vị khách như nhau, dù đó là khách quen, khách mới hay du khách nước ngoài. Bất cứ ai bước chân vào bánh cuốn Tây Hồ đều được phục vụ bằng sự chân thành, niềm nở và thưởng thức những đĩa bánh cuốn được tráng bằng tất cả tâm huyết của cả gia đình.

Bà Loan cũng tiết lộ thêm rằng dù biết Michelin là một tổ chức ẩm thực uy tín, nhưng gia đình bà chưa bao giờ nghĩ đến hay đặt ra mục tiêu phải đạt được danh hiệu này. Trái lại, quán luôn cố gắng giữ cho món ăn ngon, đảm bảo sự sạch sẽ, phục vụ tận tâm với mức giá hợp lý để khách hàng cảm thấy hài lòng, ngon miệng và muốn quay trở lại.

Điểm đặc biệt của bánh cuốn Tây Hồ

Bánh cuốn Tây Hồ gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân TP.HCM. Năm 1962, cụ Trần Thị Cà mở một sạp bánh cuốn nhỏ nằm gần đền thờ chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh trên đường Nguyễn Huy Tự, thuộc khu vực chợ Đa Kao, cách vị trí quán bánh cuốn hiện tại không xa.

Cái tên “Tây Hồ” cũng ra đời từ một câu chuyện vô cùng mộc mạc và gần gũi. Vì quán nằm gần đền thờ của cụ Phan Châu Trinh (người mang hiệu là Tây Hồ), nên thực khách quen miệng tự đặt tên cho sạp là “bánh cuốn Tây Hồ” để dễ dàng xác định vị trí và rủ nhau đến ăn.

Bà Loan luôn mặc áo dài để đón khách. Ảnh: Hồng Phúc

Theo thời gian, cái tên mộc mạc ấy đã trở thành một thương hiệu nức tiếng. Sau khi cụ Cà qua đời, bà Loan (con dâu cả của cụ Cà) cùng các chị em trong gia đình đã tiếp nối truyền thống, duy trì hàng bánh cuốn. Khoảng hai năm trở lại đây, bà Loan chính thức là người tiếp quản chính, mỗi ngày đều có mặt tại quán để đón khách và lan tỏa hương vị gia truyền mà mẹ chồng để lại, công thức mà theo bà đến nay vẫn không hề thay đổi.

Bên cạnh hương vị món ăn vượt thời gian khiến khách đi xa bao nhiêu năm vẫn nhớ, bánh cuốn Tây Hồ còn đặc biệt ghi dấu ấn trong lòng thực khách nhờ một nét độc đáo "có một không hai" của bà chủ: Mỗi ngày mặc một bộ áo dài khác nhau.

Nếu có dịp ghé quán vào khung giờ buổi sáng hay thậm chí tối muộn, du khách sẽ bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh bà Loan trong tà áo dài truyền thống, môi luôn nở nụ cười duyên dáng, tất bật đón khách, ghi món và thỉnh thoảng lại tự tay ngồi vào bếp đổ từng lớp bánh mỏng.

Bà Loan tiết lộ bản thân có đến 365 chiếc áo dài khác nhau, đủ để diện mỗi ngày một bộ mà "không đụng hàng ngày nào" trong suốt cả năm. Ảnh: NVCC

Bà Loan tiết lộ bản thân có đến 365 chiếc áo dài khác nhau, đủ để diện mỗi ngày một bộ mà "không đụng hàng ngày nào" trong suốt cả năm.

“Tôi thấy áo dài nước mình rất đẹp. Thay vì đi đâu mới mặc đẹp, thì mình đứng bán hàng, mình cũng cần mặc đẹp để tiếp đón khách, phục vụ khách hàng của mình”, bà Loan nói.

Chính tà áo dài truyền thống thướt tha ấy đã trở thành một "đặc sản" tinh thần, khiến khách hàng vô cùng thích thú. Rất nhiều bà con Việt kiều xa quê mấy chục năm, khi trở về quán thưởng thức hương vị kỷ niệm, đã không khỏi bồi hồi, vui mừng khi nhìn thấy tà áo dài quê hương thân thuộc.

Nhiều khách cũng cho rằng chính nét duyên dáng, yêu áo dài của bà Loan đã giúp bánh cuốn Tây Hồ thêm ghi điểm với Michelin và quan trọng hơn hết là đưa món ăn, ẩm thực Việt Nam đến với khách trong và ngoài nước.