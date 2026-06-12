Bà Hà Thị Nga: Đổi mới công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

Ngày 12/6, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Viện Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: Tiến Đạt

Ổn định tổ chức, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm sau sắp xếp

Báo cáo tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Viện đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các đơn vị trực thuộc, ban hành nhiều quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý, điều hành; duy trì hoạt động thường xuyên của trụ sở chính và hai phân viện.

Theo lãnh đạo Viện, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động được phát huy, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trong bối cảnh mô hình tổ chức mới còn nhiều yêu cầu đặt ra.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Viện đã chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo những đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu bồi dưỡng và tổ chức các lớp tập huấn bảo đảm chất lượng, tiến độ. Công tác quản lý lớp học, quản lý học viên từng bước được chuẩn hóa; quy trình tổ chức, quản lý khóa học và liên kết đào tạo tiếp tục được hoàn thiện.

TS. Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học. Ảnh: Tiến Đạt

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thông qua các đề tài, nhiệm vụ khoa học và hoạt động điều tra xã hội học, Viện từng bước hình thành hệ thống dữ liệu nghiên cứu, dữ liệu điều tra xã hội học và thông tin dư luận xã hội. Đây là cơ sở phục vụ nghiên cứu chiến lược, dự báo xã hội, tham mưu chính sách, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng Đề án “Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045” và các nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Công tác quản trị, tài chính, kế toán, quản lý tài sản công được thực hiện theo quy định. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, xuất bản Tạp chí Lao động và Đoàn thể, trang thông tin điện tử của Viện và các sản phẩm truyền thông số được duy trì, góp phần lan tỏa các kết quả nghiên cứu khoa học, vấn đề lý luận và thực tiễn của Mặt trận tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

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Bên cạnh những kết quả đạt được, Viện cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại. Một số nội dung về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ chế hoạt động và phương án tự chủ tài chính vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Khối lượng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lớn, trải rộng trên phạm vi toàn quốc, trong khi đội ngũ giảng viên cơ hữu còn mỏng; cơ sở vật chất và hạ tầng chuyển đổi số chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, số lượng nhiệm vụ được giao nhiều, trong đó có các nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp bộ đòi hỏi chuyên môn cao. Nguồn nhân lực nghiên cứu còn hạn chế, trong khi cơ chế quản lý khoa học trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa thống nhất đầu mối, ảnh hưởng đến hiệu quả phối hợp và tổ chức thực hiện.

Từ thực tiễn đó, Viện kiến nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm chỉ đạo, cho ý kiến thường xuyên đối với nhiệm vụ xây dựng Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Viện cũng đề nghị sớm phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và Đề án tự chủ tài chính giai đoạn 2026 - 2030.

Viện đề xuất được giao làm đầu mối tham mưu công tác quản lý khoa học và công nghệ của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm thống nhất quản lý, nâng cao chất lượng thẩm định, theo dõi, nghiệm thu, khai thác và ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ công tác Mặt trận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tham mưu chiến lược...

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong gần một năm qua sau sắp xếp, hợp nhất và vận hành mô hình tổ chức mới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Đạt

Theo bà Hà Thị Nga, trong bối cảnh đội ngũ cán bộ được tập hợp từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, việc Viện duy trì được hoạt động, không tạo khoảng trống trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và từng bước hoàn thiện các quy chế, quy định là kết quả rất đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Viện hiện nay không còn là mô hình như trước đây mà đã có phạm vi rộng hơn, trách nhiệm lớn hơn. Vì vậy, Viện cần rà soát toàn bộ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động sát thực tiễn, tránh làm việc theo lối cục bộ hoặc chỉ tập trung vào một số nhiệm vụ quen thuộc.

Bà Hà Thị Nga yêu cầu Viện tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có Ban Tổ chức - Kiểm tra, Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, Ban Tuyên giáo, Ban Công tác hội quần chúng và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo bà, Viện cần phát huy vai trò tổng hợp, điều phối, không ôm đồm tất cả công việc, mà phải biết huy động thế mạnh của toàn hệ thống.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Viện Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học. Ảnh: Tiến Đạt

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bà Hà Thị Nga lưu ý Viện cần quan tâm mạnh mẽ hơn đến việc xây dựng và vận hành nền tảng đào tạo trực tuyến. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh yêu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống ngày càng lớn.

Bà nhấn mạnh, Viện không thể đi một mình mà phải bắt tay, đồng hành với các cơ sở đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học và những người hoạt động thực tiễn. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đóng vai trò điều phối để phát huy sức mạnh chung của toàn hệ thống.

Về nghiên cứu khoa học, bà Hà Thị Nga cho rằng Viện cần thể hiện rõ hơn vai trò tham mưu, hiến kế có hàm lượng khoa học cao cho Ban Thường trực. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có lợi thế lớn trong đánh giá tác động xã hội, phản biện chính sách, bởi có hệ thống cán bộ, đoàn viên, hội viên rộng khắp từ Trung ương đến địa phương.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Viện quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ của chính mình. Theo bà, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho hệ thống, Viện cần chăm lo đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên; tạo điều kiện để cán bộ được tham gia hội nghị, hội thảo, các đoàn công tác nghiên cứu thực tiễn và những hoạt động lớn của Mặt trận.

Bà Hà Thị Nga đặc biệt lưu ý lãnh đạo Viện phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động. Những vấn đề tưởng nhỏ, nếu không được quan tâm, giải quyết kịp thời, có thể tích tụ thành vướng mắc lớn về tư tưởng.

“Không để nguyện vọng chính đáng của anh em rơi vào im lặng”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Đối với các kiến nghị về vị trí việc làm, biên chế, tổ chức bộ máy, hoạt động nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất tại các phân viện và cơ chế vận hành, bà Hà Thị Nga cho biết Ban Thường trực sẽ tiếp thu, tổng hợp để có chỉ đạo cụ thể. Đồng thời, bà đề nghị Ban Tổ chức - Kiểm tra phối hợp với Viện chuẩn bị một buổi làm việc riêng về tổ chức bên trong, phương án sắp xếp bộ máy, chức năng của các khoa, phòng, phân viện và cơ chế hoạt động sau khi các quy định liên quan được sửa đổi, hoàn thiện.

Bà Hà Thị Nga đề nghị Viện xây dựng kế hoạch khắc phục rõ ràng đối với những hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò trung tâm của lãnh đạo Viện trong chăm lo đội ngũ, tổ chức hoạt động chuyên môn và tạo môi trường làm việc tốt để cán bộ phát huy năng lực.

Bà cũng nhấn mạnh, các nội dung về chuyển đổi số phải được thực hiện thống nhất, không triển khai manh mún, lẻ tẻ; mọi đề xuất cần đặt trong đầu mối chung về chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là yêu cầu quan trọng để Viện vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn mới.