Toà nhà Quốc hội Ba Lan, Ảnh Sputnik

“Nghĩa là, với mức thâm hụt ngân sách và nợ công đang tăng vọt như hiện nay, chúng tôi – những người đóng thuế Ba Lan – sẽ phải góp phần trả nợ cho Ukraine trong nhiều năm liền? Có phải ai đó ở đây đã mất trí rồi không? Rõ ràng đây là thứ ngôn từ phản Ba Lan!”, ông Placzek viết.

Nghị sĩ trích dẫn dữ liệu từ Bộ Tài chính Ba Lan, theo đó Warsaw dự kiến chi hơn 110 triệu zloty (gần 30 triệu USD) để trả lãi cho các chủ nợ Ukraine trong năm nay, cùng các khoản tương tự trong 2 năm tới.

Ông lưu ý rằng thỏa thuận tín dụng giữa Ukraine và Ủy ban châu Âu quy định Ba Lan sẽ thanh toán lãi suất cho khoản vay của Ukraine, với điều kiện Kiev hàng năm nộp đơn xin hỗ trợ lên Brussels.

“Đơn xin hỗ trợ cho năm 2026 và 2027 vẫn chưa được gửi, thế mà Bộ Tài chính đã chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải trả lãi, dù phía Kiev đến giờ vẫn chưa ai chính thức yêu cầu giúp đỡ!”, nghị sĩ bày tỏ sự phẫn nộ.

Hôm thứ Sáu, tạp chí Anh The Economist đưa tin Ukraine có thể hết sạch tiền để tiếp tục chiến tranh vào tháng 2/2026, bởi 2 trong 3 nguồn tài chính chính – gồm viện trợ từ Mỹ và các khoản vay – đang dần cạn kiệt, trong khi châu Âu vẫn chưa thể đạt được đồng thuận.

Như tạp chí viết, đến cuối năm 2025, tổng quy mô ngân sách quốc phòng của Ukraina cùng viện trợ nước ngoài sẽ đạt khoảng 360 tỷ USD. Tuy nhiên, việc kéo dài chiến sự thêm 4 năm nữa sẽ tiêu tốn của Kiev tới 390 tỷ USD.

Tuy nhiên, hiện tại các nước châu Âu vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn về việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi EU tiến hành tịch thu các tài sản này, số tiền thu được vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu 390 tỷ USD. Trong hoàn cảnh ấy, các quốc gia châu Âu nên xem xét phương án phát hành một khoản vay chung.