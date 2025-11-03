Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 03/11/2025 06:45 GMT+7

Ba Lan bùng phát scandal liên quan đến Ukraine

PV (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 03/11/2025 06:45 GMT+7
Chính quyền Ba Lan đang ép người dân nước mình phải gánh chịu khoản lãi từ các khoản nợ của Ukraine, nghị sĩ Sejm Grzegorz Placzek – lãnh đạo liên minh các lực lượng dân tộc chủ nghĩa và hoài nghi châu Âu “Confederation” – tuyên bố trên mạng xã hội X.
Toà nhà Quốc hội Ba Lan, Ảnh Sputnik

“Nghĩa là, với mức thâm hụt ngân sách và nợ công đang tăng vọt như hiện nay, chúng tôi – những người đóng thuế Ba Lan – sẽ phải góp phần trả nợ cho Ukraine trong nhiều năm liền? Có phải ai đó ở đây đã mất trí rồi không? Rõ ràng đây là thứ ngôn từ phản Ba Lan!”, ông Placzek viết.

Nghị sĩ trích dẫn dữ liệu từ Bộ Tài chính Ba Lan, theo đó Warsaw dự kiến chi hơn 110 triệu zloty (gần 30 triệu USD) để trả lãi cho các chủ nợ Ukraine trong năm nay, cùng các khoản tương tự trong 2 năm tới.

Ông lưu ý rằng thỏa thuận tín dụng giữa Ukraine và Ủy ban châu Âu quy định Ba Lan sẽ thanh toán lãi suất cho khoản vay của Ukraine, với điều kiện Kiev hàng năm nộp đơn xin hỗ trợ lên Brussels.

“Đơn xin hỗ trợ cho năm 2026 và 2027 vẫn chưa được gửi, thế mà Bộ Tài chính đã chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải trả lãi, dù phía Kiev đến giờ vẫn chưa ai chính thức yêu cầu giúp đỡ!”, nghị sĩ bày tỏ sự phẫn nộ.

Hôm thứ Sáu, tạp chí Anh The Economist đưa tin Ukraine có thể hết sạch tiền để tiếp tục chiến tranh vào tháng 2/2026, bởi 2 trong 3 nguồn tài chính chính – gồm viện trợ từ Mỹ và các khoản vay – đang dần cạn kiệt, trong khi châu Âu vẫn chưa thể đạt được đồng thuận.

Như tạp chí viết, đến cuối năm 2025, tổng quy mô ngân sách quốc phòng của Ukraina cùng viện trợ nước ngoài sẽ đạt khoảng 360 tỷ USD. Tuy nhiên, việc kéo dài chiến sự thêm 4 năm nữa sẽ tiêu tốn của Kiev tới 390 tỷ USD.

Tuy nhiên, hiện tại các nước châu Âu vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn về việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi EU tiến hành tịch thu các tài sản này, số tiền thu được vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu 390 tỷ USD. Trong hoàn cảnh ấy, các quốc gia châu Âu nên xem xét phương án phát hành một khoản vay chung.

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Châu Âu đã bắt đầu giải phóng tài sản của các nhà đầu tư Nga không có giấy phép OFAC, theo công ty luật Delcredere của Nga.

Tình hình ở Pokrovsk: Quân đội Ukraine hoảng loạn, bắt đầu đầu hàng

Tình hình ở Pokrovsk: Quân đội Ukraine hoảng loạn, bắt đầu đầu hàng

Phương Tây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về động thái của Nga

Phương Tây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về động thái của Nga

'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh hé lộ lý do lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi 65 vì 'không muốn chết sớm'?
"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh hé lộ lý do lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi 65 vì "không muốn chết sớm"?

Tham gia dự án phim Tết Nguyên đán 2026, "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh chia sẻ lý do bất ngờ khi lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi 65.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 3/11: Nhận diện hai loại tội phạm lừa đảo, tiền mã hoá khó thay thế vàng?
Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 3/11: Nhận diện hai loại tội phạm lừa đảo, tiền mã hoá khó thay thế vàng?

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 3/11: Tiền mã hóa (crypto) được giới chuyên gia nhìn nhận không phải là tài sản thay thế cho vàng, mà có mối tương quan gần hơn với lĩnh vực công nghệ và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Giá xăng dầu hôm nay 3/11: Tiếp tục xu hướng tăng mạnh
Giá xăng dầu hôm nay 3/11: Tiếp tục xu hướng tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 2/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay biến động dữ dội trong ngày thứ 2 của tháng 11.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo 'nóng', siết quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Tỉnh Gia Lai chỉ đạo "nóng", siết quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương về tình hình tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Ông yêu cầu triển khai cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, huy động đồng bộ các lực lượng vào cuộc, quyết tâm ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), hướng tới mục tiêu sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Toàn cảnh Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe Nông dân nói 2025
Toàn cảnh Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe Nông dân nói 2025

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ
Thủ tướng chỉ đạo khẩn việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Trong Công điện về việc khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hỗ trợ chỗ ở tạm thời đối với những hộ bị mất nhà cửa; hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân vùng ngập lũ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Lập cú đúp cho Man City, Haaland tái hiện kỷ lục ghi bàn đáng nể
Lập cú đúp cho Man City, Haaland tái hiện kỷ lục ghi bàn đáng nể

Cú đúp vào lưới Bournemouth giúp tiền đạo Erling Haaland của Man City tái hiện kỷ lục ghi bàn đáng nể tại Premier League.

Xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh có làng khoa bảng, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đẹp thênh thang, 2 bên là to, biệt thự
Xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh có làng khoa bảng, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đẹp thênh thang, 2 bên là to, biệt thự

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng sông Lam, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh (địa phận thị xã Hồng Lĩnh trước đây) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động. Tiên Điền là làng khoa bảng, có khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Thành Phú, xã hướng đến là xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại theo hướng đô thị vào năm 2030...

Liên danh Geleximco làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Quy Nhơn
Liên danh Geleximco làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Quy Nhơn

Sau hơn một thập kỷ “đắp chiếu”, dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa hơn 21.000 tỷ đồng vừa được Gia Lai phê duyệt nhà đầu tư mới, đánh dấu bước “hồi sinh” quan trọng tại khu trung tâm Quy Nhơn.

Ba mặt giáp biển, 120.000km2 vùng đặc quyền kinh tế, tỉnh Cà Mau mới có tuyến đường nghìn tỷ hoành tráng đang thành
Ba mặt giáp biển, 120.000km2 vùng đặc quyền kinh tế, tỉnh Cà Mau mới có tuyến đường nghìn tỷ hoành tráng đang thành

Với ba mặt giáp biển, đường bờ biển dài hơn 310 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng hơn 120.000 km², tỉnh Cà Mau mới (sau sáp nhập tỉnh Bạc Liêu) là một trong bốn ngư trường trọng điểm của cả nước. Tuyến đường hành lang kinh tế ven biển của tỉnh Cà Mau đang dần được định hình, gắn kết khai thác–chế biến-xuất khẩu-logistics nhằm tạo chuỗi giá trị nông sản, thủy sản, hải sản đồng bộ.

Đau ngực âm ỉ, ra mồ hôi trộm, dấu hiệu bệnh nguy hiểm dễ bị bỏ qua
Đau ngực âm ỉ, ra mồ hôi trộm, dấu hiệu bệnh nguy hiểm dễ bị bỏ qua

Một tháng liền chịu đựng cảm giác đau âm ỉ vùng ngực và ra mồ hôi trộm về đêm, cô gái 23 tuổi vẫn nghĩ mình chỉ bị mệt mỏi thông thường.

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?
Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Trong khi Việt Nam bắt đầu tăng tốc xuất khẩu gạo tới thị trường các nước châu Phi trong bối cảnh hai thị trường chính là Philippines, Indonesia liên tục có những chính sách mới về lúa gạo thì Ấn Độ - nước đang xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới cũng đang nhắm tới những thị trường mới ở châu Phi.

Hưng Yên tìm chủ đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng
Hưng Yên tìm chủ đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng

Hưng Yên đang mở đợt kêu gọi đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng cho 3 dự án đô thị mới tại Văn Giang, Việt Tiến và Ân Thi, kỳ vọng hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng và thúc đẩy phát triển vùng ven Hà Nội.

Đây là thứ cây ngoại lai nguy hiểm, hễ ra sông Tiền trông thấy là người ta bất chợt hỏi nó trôi về đâu
Đây là thứ cây ngoại lai nguy hiểm, hễ ra sông Tiền trông thấy là người ta bất chợt hỏi nó trôi về đâu

Dù trôi về đâu trên dòng sông Tiền thì bèo lục bình (một loại cây bị các nhà quản lý, nhà khoa học xếp vào là 1 trong các cây ngoại lai nguy hiểm ở Việt Nam) vẫn có ích cho đời sống của con người. Tôi thầm nghĩ, số phận một đời người dù có lênh đênh như đóa hoa lục bình thì cũng cần phải sống làm sao có ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

Phương Tây cáo buộc Ukraine ra tay tấn công 2 nước EU
Phương Tây cáo buộc Ukraine ra tay tấn công 2 nước EU

Ukraine có thể phải chịu trách nhiệm về các vụ nổ và hỏa hoạn tại các nhà máy lọc dầu ở Hungary và Romania, tờ The American Conservative đưa tin.

Người dân có nhà, đất chưa xóa thế chấp ngân hàng có được phép mua bán, chuyển nhượng không?
Người dân có nhà, đất chưa xóa thế chấp ngân hàng có được phép mua bán, chuyển nhượng không?

Theo luật sư, nếu chủ sở hữu vẫn chưa thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền dễ dẫn đến những vướng mắc, chậm trễ trong quá trình giao dịch do tài sản vẫn bị ghi nhận là đang thế chấp. Việc xóa thế chấp là bắt buộc nếu người dân muốn bán nhà, đất một cách hợp pháp dù đã trả hết nợ.

Một ông nông dân 'liều ôm' ruộng bỏ hoang biến thành cánh đồng lúa rộng 50ha ở Hải Phòng, 'bỏ túi' 600 triệu/năm
Một ông nông dân "liều ôm" ruộng bỏ hoang biến thành cánh đồng lúa rộng 50ha ở Hải Phòng, "bỏ túi" 600 triệu/năm

Nhờ tích tụ ruộng đất, áp dụng đầu tư công nghệ hiện đại, anh Nguyễn Văn Hùng ở TP Hải Phòng (địa phận Thủy Nguyên trước đây) đã "liều ôm ruộng bỏ hoang" biến ruộng bỏ hoang thành cánh đồng thẳng cánh cò bay, dễ dàng sử dụng cơ giới hóa, "bỏ túi" hơn 600 triệu/năm từ trồng lúa.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ; điều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ; điều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường
Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ trong nhà; diều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường; đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện khi còn mang còng số 8 ở chân... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 03/11/2025
Nhịp sống nông thôn mới ngày 03/11/2025

Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025” khai mạc sáng 2/11 tại Hà Nội; Đồng Nai quảng bá trái cây đặc sản; Lào Cai hoàn thành 100% Đại hội Hội Nông dân cấp xã, phường, hội viên Hội ND Đồng Tháp, Tây Ninh trợ khôi phục sản xuất sau mưa lũ…

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang tăng cấp, được dự báo giật tới cấp 17 khi vào biển Đông thành bão số 13
Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang tăng cấp, được dự báo giật tới cấp 17 khi vào biển Đông thành bão số 13

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI (tiếng Triều Tiên có nghĩa là hải âu) vẫn đang di chuyển rất nhanh về phía biển Đông và đang tăng cấp; rạng sáng ngày 6/11, bão đã ở khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 13.

Ở một xã của tỉnh Lào Cai mới, chính quyền, doanh nghiệp bàn cách đưa sản phẩm nông nghiệp vào siêu thị
Ở một xã của tỉnh Lào Cai mới, chính quyền, doanh nghiệp bàn cách đưa sản phẩm nông nghiệp vào siêu thị

Chiều ngày 30/10, UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) và Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Văn Yên đã tổ chức chương trình gặp mặt nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa chính quyền, các hợp tác xã địa phương với Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Văn Yên. Qua đó, tìm kiếm cơ hội tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và phát triển du lịch địa phương.

Xem phim, tôi nhận ra người anh trai này mới là nhân vật đáng yêu nhất, cô gái nào cũng muốn có bên cạnh
Xem phim, tôi nhận ra người anh trai này mới là nhân vật đáng yêu nhất, cô gái nào cũng muốn có bên cạnh

Trong phim Sex Education có một nhân vật ít xuất hiện nhưng lại là người anh trai vững chãi, bảo vệ em gái và gia đình.

Tư Mã Ý lấy hiệu là “Trủng Hổ”, nghe đã lạnh sống lưng, vì sao vậy?
Tư Mã Ý lấy hiệu là “Trủng Hổ”, nghe đã lạnh sống lưng, vì sao vậy?

Tư Mã Ý (179 – 7 tháng 9 năm 251) là nhà chính trị, quân sự phục vụ cho nước Tào Ngụy thời kỳ Tam quốc, đồng thời ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ.

20 vạn quân Tống thảm bại trước Đại Việt, số còn lại rút về được bao nhiêu?
20 vạn quân Tống thảm bại trước Đại Việt, số còn lại rút về được bao nhiêu?

Sau khi về nước, nhà Tống kiểm kê thiệt hại. Ngày 16/4/1077, Thái Thừa Hy dâng sớ tâu trình cụ thể. Số quân lính và dân phu 30 vạn trở về không được một nửa. Phí tổn chiến tranh được triều Tống tính ra là 5.190.000 lạng vàng.

Nước lũ dâng nhanh, người dân vùng trũng Hà Tĩnh đưa ô tô, vật nuôi lên cao tránh ngập
Nước lũ dâng nhanh, người dân vùng trũng Hà Tĩnh đưa ô tô, vật nuôi lên cao tránh ngập

Nước lũ dâng cao do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước tại các sông, hồ ở Hà Tĩnh tiếp tục lên nhanh. Trước nguy cơ ngập sâu, người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và các khu trũng thấp tất bật di chuyển tài sản, xe cộ và vật nuôi lên cao để tránh thiệt hại.

Tháng sinh Âm lịch tốt lành, ai sở hữu có đủ năng lực biết mơ ước thành hiện thực, vừa giàu có vừa hạnh phúc
Tháng sinh Âm lịch tốt lành, ai sở hữu có đủ năng lực biết mơ ước thành hiện thực, vừa giàu có vừa hạnh phúc

Những người sinh tháng Âm lịch này thường tận dụng thế mạnh của mình để mang lại sự giàu có bất ngờ và may mắn lâu dài trong cuộc sống.

Bị 'thôi miên' trong triển lãm “Hoạ Cá” của hoạ sĩ Đặng Phương Việt
Bị "thôi miên" trong triển lãm “Hoạ Cá” của hoạ sĩ Đặng Phương Việt

Những bức tranh cá của hoạ sĩ Đặng Phương Việt đang trưng bày tại toà nhà Painting Castle, A7-33, Mỹ Gia 2, Tân Phú (TP.HCM), do "vua tiêu" Phan Minh Thông và Phúc Sinh Group tổ chức, khiến người thưởng lãm đi qua nhiều cung bậc cảm xúc của màu sắc. Cùng với ánh sáng, âm nhạc trong không gian nghệ thuật, nhiều người ngắm tranh mà như bị "thôi miên", không thể rời mắt...

Tin bão mới nhất về bão KALMAEGI: Dự bão cơn bão số 13 vào đâu, có thể đạt đến cấp nào?
Tin bão mới nhất về bão KALMAEGI: Dự bão cơn bão số 13 vào đâu, có thể đạt đến cấp nào?

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI - dự báo cơn bão số 13 đang tăng tốc trên vùng biển Philippines. Trong những ngày tới, bão vẫn tiếp tục mạnh lên, sẽ di chuyển nhanh vào biển Đông.

Tin tối (2/11): Chuyện lạ ở HAGL liên quan thủ môn Trần Trung Kiên 1m91
Tin tối (2/11): Chuyện lạ ở HAGL liên quan thủ môn Trần Trung Kiên 1m91

Chuyện lạ ở HAGL liên quan thủ môn Trần Trung Kiên 1m91; Indonesia sắp nhập tịch cho sao trẻ Hà Lan; Ronaldo thừa nhận tim đập nhanh sau khi lập cú đúp; Con gái Paul Scholes gửi lời cảm ơn cha; M.U lên kế hoạch mua Conor Gallagher vào tháng Giêng.

