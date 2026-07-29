Ba mẹ con thoát hiểm trong vụ cháy cửa hàng ở Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 28/7, hỏa hoạn bùng phát tại cửa hàng đồ mẹ và bé Nấm Shop, thuộc tổ 2, thôn Phước Đức, xã Quế Sơn Trung, TP.Đà Nẵng.

Thời điểm xảy ra cháy, chị Nguyễn Thị Lệ Diễm cùng hai con nhỏ đang ngủ trong căn nhà kết hợp kinh doanh. Khi phát hiện sự việc, khói và lửa đã bao trùm khu vực phía trước, cửa kéo bằng sắt bị khóa khiến cả ba không thể thoát ra bằng lối chính.



Trong tình huống nguy cấp, ba mẹ con chạy ra phía sau nhà và thoát thân qua lối thoát nạn thứ hai. Người dân xung quanh lập tức gọi điện đến số 114 để báo cháy.



Cảnh sát phá cửa sắt căn nhà cháy ở Đà Nẵng, cứu 3 mẹ con. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 11 đã điều động hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.



Khi lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đang bao trùm khu vực chứa bỉm, sữa và các mặt hàng dành cho trẻ em, tạo ra lượng lớn khói và khí độc. Cửa sắt phía trước vẫn khóa chặt, gây khó khăn cho việc tiếp cận.



Các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng kìm cộng lực phá cửa, đồng thời tháo một phần mái tôn bên hông để thoát khói, giảm nhiệt. Hai lăng phun nước được triển khai phun trực tiếp vào tâm đám cháy nhằm ngăn lửa lan sang các khu vực còn lại. Một xe bồn cùng ba cán bộ, chiến sĩ cũng được điều động chi viện để bảo đảm nguồn nước chữa cháy liên tục.



Đến khoảng 2 giờ 17 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.



Gia đình viết thư cảm ơn Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Diện tích bị cháy khoảng 20m2, chủ yếu là hàng hóa phục vụ trẻ em. Nhờ công tác chữa cháy kịp thời, ngọn lửa không lan sang toàn bộ căn nhà cũng như các công trình lân cận.



Sau vụ việc, gia đình chị Diễm đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng vì đã kịp thời khống chế đám cháy, bảo vệ an toàn tính mạng ba mẹ con và hạn chế thiệt hại về tài sản.



Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.