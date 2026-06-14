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Ba người dân ở xã Bà Điểm bàn giao 4 động vật gồm kỳ đà vân, rồng Nam Mỹ cho công an

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Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 14/06/2026 11:12 GMT+7
Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã do Công an xã Bà Điểm, TP.HCM lập hồ sơ bàn giao để đưa về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc, thả về tự nhiên.
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Người dân ở xã Bà Điểm bàn giao 4 động vật gồm kỳ đà vân, rồng Nam Mỹ cho công an. Ảnh: BĐ

Ngày 14/6, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã do Công an xã Bà Điểm, TP.HCM lập hồ sơ bàn giao để đưa về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc, thả về tự nhiên.

Đáng chú ý, toàn bộ số động vật này đều do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp trong cùng một ngày 14/6.

Sáng 9/6, nghe tiếng đàn gà kêu thất thanh sau vườn nhà ở ấp 4 (xã Bà Điểm), chị Nguyễn Thị Thanh Loan (21 tuổi) ra kiểm tra thì phát hiện một con vật lạ, lớn hơn thằn lằn nhiều lần đang ăn trộm gà. Sau khi cùng người nhà vây bắt thành công "kẻ trộm", chị Loan đã chủ động liên hệ với công an địa phương để bàn giao.

Qua giám định của cơ quan kiểm lâm, "kẻ trộm gà" được xác định là một cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus). Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Cùng ngày, bà Dương Thị Kim Anh (70 tuổi, ngụ ấp Trung Lân) cũng quyết định liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp một cá thể rồng Nam Mỹ (Iguana). Bà Kim Anh cho biết, con vật này được gia đình bà mua về làm cảnh và tự tay chăm sóc như một thành viên trong nhà suốt hơn 10 năm qua.

Dù rất gắn bó, nhưng sau khi hiểu về các quy định pháp luật và mong muốn con vật được sống trong điều kiện bảo tồn tốt nhất, bà đã tự nguyện chia tay thú cưng của mình.

Cách đó không xa, ông Trần Ngọc Chiến (38 tuổi, ngụ ấp Tiền Lân) cũng chủ động mang đến bàn giao 2 cá thể Rồng Nam Mỹ khác. Hai con vật này được ông Chiến mua về nuôi dưỡng từ 2 năm trước. Sau khi được lực lượng Công an xã Bà Điểm đến tận nhà tuyên truyền, giải thích các quy định về quản lý động vật hoang dã, ngoại lai, ông đã đồng ý ký biên bản bàn giao.

Rồng Nam Mỹ là loài bò sát lớn, nằm trong Phụ lục II của Công ước về thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Đại diện Công an xã Bà Điểm đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của các hộ dân trên. Đơn vị này khuyến cáo người dân không nên nuôi nhốt các loài động vật hoang dã, sinh vật ngoại lai làm thú cưng tại nhà. Khi phát hiện hoặc vô tình bắt được các cá thể này, người dân nên liên hệ ngay với công an hoặc kiểm lâm địa phương để xử lý đúng quy định pháp luật.

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