Bà Nguyễn Thanh Xuân: "Phường Xuân Hòa lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo"

Ngày 6/11, phường Xuân Hòa (TP.HCM) tổ chức Họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga và trao Huy hiệu Đảng. Sự kiện có Ngài Nemtsov Iurii – Phó tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.HCM tham dự.

Tại đây, bà Nguyễn Thanh Xuân - Bí Thư Đảng ủy phường cho biết, phường Xuân Hòa là đơn vị mới được thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025. Phường đang phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa truyền thống và thành quả của các địa phương tiền thân là Quận 3 và phường Võ Thị Sáu.

Bí thư phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ những thành quả địa phương làm được từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Q.D

Nhờ vị trí trung tâm chiến lược, hạ tầng hiện đại và bản sắc văn hóa đặc trưng, phường Xuân Hòa đã duy trì tốc độ phát triển kinh tế – xã hội ổn định, đời sống người dân ngày càng nâng cao, giáo dục và y tế đạt chất lượng cao, an ninh – trật tự vững chắc. Đảng bộ phường nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Chính quyền địa phương không ngừng đổi mới phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo", bà Xuân cho biết.

Theo lãnh bà Xuân, những kết quả này khẳng định vai trò định hướng của chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng cho Đảng bộ phường lãnh đạo đúng hướng trong quá trình xây dựng, phát triển địa phương, cùng Thành phố và cả nước vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Dịp này, Đảng bộ phường Xuân Hòa có 29 cá nhân được nhận huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 cá nhân.

Bà Nguyễn Thanh Xuân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Nguyễn Mạnh Cửu. Ảnh: Q.D

"Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng cho những cống hiến của người đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc, mà còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đảng viên", bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, Đảng bộ phường Xuân Hòa ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 4 tập thể và 34 cá nhân đã tích cực tham gia và đạt kết quả cao tại Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bí thư phường Xuân Hòa kỳ vọng: "Ban Thường vụ Đảng ủy phường mong rằng trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường với trình cảm, trách nhiệm tiếp tục quan tâm đề xuất, ý tưởng, sáng kiến đóng góp để Đảng bộ và chính quyền phường lắng nghe, tiếp thu và vận dụng, góp phần thúc đẩy xây dựng phường Xuân Hòa là phường kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả".