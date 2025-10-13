Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

Chiều 13/10, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP Hà Nội,



Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Hương, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.





Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quyết định cho đồng chí Phạm Thị Thanh Hương. Ảnh: Hải Lê

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thời gian qua, công tác sắp xếp cán bộ được Thường trực HĐND TP Hà Nội được thực hiện bài bản, khách quan; nhiều cán bộ đã được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở, đặc biệt là trong khối Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.



Đối với tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, ông Tuấn khẳng định, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân bà Phạm Thị Thanh Hương, mà còn là niềm tin, là kỳ vọng mà lãnh đạo TP Hà Nội gửi gắm.



Chủ tịch HĐND TP Hà Nội mong muốn bà Hương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, trau dồi chuyên môn, kinh nghiệm; học hỏi thêm từ thực tiễn, từ các đồng chí đi trước, để cùng tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội cho rằng, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, đòi hỏi bản thân phải tiếp tục rèn luyện và phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội hiện là ông Đỗ Văn Trường.