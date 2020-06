Bắc Cực nóng nhất từ trước đến nay, sớm hơn 80 năm so với dự đoán

Vành đai Bắc cực đang ghi nhận nhiệt độ tăng cao kỷ lục ở nhiều nơi.

Theo Daily Mail, Verkhoyansk, thị trấn với số dân khoảng 1.000 người, được biết đến là nơi lạnh nhất trên Trái đất. Tháng 11 năm ngoái, thị trấn này ghi nhận mức nhiệt âm 50 độ C và mức thấp nhất từng được ghi nhận là âm 63,8 độ C. Nhưng đến mùa hè năm nay, nhiệt độ đã đạt ngưỡng 38 độ C.

Các nhà khoa học từng dự đoán Bắc cực sẽ không đạt đến mức nhiệt độ như vậy cho đến năm 2100, tức là nắng nóng đã vượt xa dự đoán 80 năm.

Jeff Beradelli, nhà dự báo thời tiết trên CBS, viết trên mạng xã hội Twitter: “Đây là mức nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở Bắc cực”.

Vị trí thị trấn Verkhoyansk ở Siberia, Nga.

Mức nhiệt độ kỷ lục trên không xuất hiện cục bộ mà hầu hết các vùng của Siberia đang nóng lên từng ngày. Mức nắng nóng dự báo còn kéo dài trong nhiều tuần kế tiếp.

Theo đánh giá, mức nhiệt đỉnh điểm được ghi nhận tại các vùng lạnh giá ở Nga có thể bắt nguồn từ những vụ cháy lớn kèm khói trong thời gian gần đây. Đám cháy lớn đến mức nhìn thấy được từ vũ trụ và từ thị trấn Verkhoyansk.

Khung cảnh vốn quen thuộc ở thị trấn Verkhoyansk.

Ở phía tây Siberia, một số địa phương có mức nhiệt cao hơn 18 độ C so với mức thông thường. Ngày 23.5, thị trấn Khatanga thuộc Siberia, cũng chạm mốc 25 độ C. Con số này phá vỡ kỷ lục mức tăng nhiệt độ trước đó là 10 độ C.