Bạc Liêu (cũ): Chưa duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính đã thu hồi đất làm dự án, người dân gặp khó khi chỉnh lý sổ đỏ

Chỉ đạo mới nhất của ông Đinh Văn Nơi: Lập lại kỷ cương an ninh trật tự và quản lý đất rừng tại đặc khu Phú Quốc
Sáng 30/7, ông Đinh Văn Nơi – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã chủ trì buổi làm việc quan trọng với các đơn vị như: Công an Tỉnh An Giang, Sở Tư pháp tỉnh, Công an đặc khu, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm tại Phú Quốc, các Trạm Biên phòng, UBND đặc khu cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và quản lý nhà nước trên địa bàn.