Bạc Liêu (cũ): Chưa duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính đã thu hồi đất làm dự án, người dân gặp khó khi chỉnh lý sổ đỏ

Ngày 14/7, Báo điện tử Dân Việt đăng bài viết “Thu hồi đất làm dự án ở tỉnh Bạc Liêu (cũ), bỏ qua giai đoạn ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính”, phản ánh việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bạc Liêu (cũ), nay là Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, có sai phạm trong quy trình đo đạc và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 6 dự án do đơn vị này làm chủ đầu tư, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trước đây.

Nhiều hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án kè Nhà Mát đến cống Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu (cũ), nhưng phần diện tích đất đã bị thu hồi vẫn chưa được chỉnh lý trên sổ đỏ do các mảnh trích đo bản đồ địa chính chưa được ký duyệt theo quy định. Ảnh: An An.

Liên quan đến vụ việc, theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, nhiều hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện 6 dự án nói trên đến nay vẫn chưa được điều chỉnh diện tích đất đã thu hồi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dù họ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Chưa ký duyệt mảnh trích đo địa chính đã thu hồi đất của dân làm 6 dự án

Ông K. (ngụ TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trước đây) cho biết, gia đình ông bị thu hồi hơn 140m² đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kè Nhà Mát đến cống Nhà Mát. Gia đình ông đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhưng phần diện tích đất đã bàn giao cho Nhà nước để thực hiện dự án vẫn chưa được điều chỉnh trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Khi thu hồi đất, gia đình cung cấp bản photo sổ đỏ cho chủ đầu tư. Sau đó, họ thông báo diện tích đất bị thu hồi và gia đình ký xác nhận vào biên bản”, ông K. nói.

Ông Nguyễn Đức Tâm (đứng), Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, thừa nhận tại thời điểm phương án bồi thường của 6 dự án được phê duyệt, các mảnh trích đo bản đồ địa chính vẫn chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) ký duyệt. Ảnh: An An.

Tương tự, gia đình ông T. cũng bị thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kè Nhà Mát đến cống Nhà Mát. Đến nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông vẫn chưa được điều chỉnh.

“Khi thu hồi đất, gia đình chỉ chụp ảnh sổ đỏ gửi cho cán bộ, sau đó ký xác nhận diện tích đất bị thu hồi”, ông T. cho biết.

Ngoài hai hộ dân nói trên, còn nhiều hộ dân khác bị thu hồi đất để thực hiện 6 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bạc Liêu (cũ), nay là Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trước đây. Tuy nhiên, đến nay, phần diện tích đất đã bị thu hồi vẫn chưa được cơ quan chức năng điều chỉnh trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân.

Sổ đỏ chưa được chỉnh lý sau thu hồi đất: Người dân đối mặt nhiều rủi ro

Theo luật sư Phan Trọng Nguyễn, Văn phòng Luật sư Nguyễn Thy HG tại TP Cần Thơ, căn cứ Điều 4 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính; Điều 87 và các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Luật Đất đai năm 2024; Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, việc sử dụng mảnh trích đo bản đồ địa chính chưa được kiểm tra, ký duyệt để thu hồi đất và lập phương án bồi thường có thể dẫn đến nhiều hậu quả.

Theo luật sư Phan Trọng Nguyễn, sử dụng mảnh trích đo địa chính chưa được ký duyệt có thể khiến người dân bị thu hồi sai diện tích, thiếu tiền bồi thường và gặp khó khi chỉnh lý sổ đỏ. Ảnh: An An.

Cụ thể, việc này có thể dẫn đến thu hồi sai diện tích, ranh giới hoặc vị trí đất, kéo theo việc tính thiếu tiền bồi thường về đất, tài sản, các khoản hỗ trợ và tái định cư.

Bên cạnh đó, phần đất còn lại không được xác định rõ về diện tích và ranh giới khiến cơ quan đăng ký đất đai có thể không đủ căn cứ để chỉnh lý hồ sơ địa chính, đăng ký biến động hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, các hộ dân có thể bị hạn chế quyền chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, thừa kế hoặc xin cấp phép xây dựng.

Ngoài ra, theo luật sư Nguyễn, trong trường hợp phần đất còn lại quá nhỏ, méo mó, mất lối đi hoặc không còn khả năng sử dụng nhưng không được xem xét thu hồi, bồi thường bổ sung thì quyền lợi của người dân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Nếu sai sót làm thay đổi diện tích, mức bồi thường hoặc khả năng đăng ký đối với phần đất còn lại, đây là vi phạm có tính chất thực chất, có thể trở thành căn cứ để người dân yêu cầu đo đạc lại, ký duyệt hồ sơ, điều chỉnh phương án và bồi thường bổ sung; đồng thời thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính.

Cũng liên quan đến vụ việc, trước đó, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2026 diễn ra ngày 9/7.

Ông Tâm thừa nhận, đối với 6 dự án nói trên, tại thời điểm các phương án bồi thường được phê duyệt, những mảnh trích đo bản đồ địa chính vẫn chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) ký duyệt.

Theo ông Tâm, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó nguyên nhân chính là yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

“Đối với 6 dự án nêu trên, hiện chưa có dự án nào được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính theo quy định”, ông Tâm khẳng định.

Về hướng xử lý, ông Nguyễn Đức Tâm cho biết, đơn vị đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phê duyệt do các công trình phải bảo đảm tiến độ giải ngân.