Bạc Liêu: Một chiến sĩ công an bị bắn vào đầu

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 20h50 ngày 7/12, đối tượng Huỳnh Hữu Lực (ngụ ấp 4, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Bạc Liêu) điều khiển xe máy mang BKS 83H1-2745 dừng lại trong sân trụ sở Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai). Lực có biểu hiện say rượu và có hành động chửi bới, nhục mạ lực lượng công an phường.

Lúc này, đại úy Phan Văn Đúng đang trực chỉ huy cùng đồng đội ra mời đối tượng vào làm việc. Bất ngờ, Lực rút súng tự chế thủ sẵn trong người bắn vào vùng đầu của đại úy Đúng.

Rất may, đầu đạn bị lệch sang bên trái và dính vào phần mềm ở vùng đầu của đại úy Đúng nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, đại úy Đúng được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu điều trị. Đồng thời, lực lượng công an cũng đã khống chế và đang tạm giữ hình sự đối tượng Lực để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Lực có nhiều tiền án, tiền sự, lần ra tù gần đây nhất cách nay 3 năm.

Trong hôm nay, đoàn cán bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình chiến sĩ công an bị bắn.

Sau khi được phẫu thuật kịp thời, hiện tại sức khỏe của chiến sĩ Đúng đã ổn định, rất may vết thương chỉ trúng ngoài da.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.