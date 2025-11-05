Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 05/11/2025 06:50 GMT+7

Bắc Ninh đang đề nghị công an vào cuộc xử nghiêm tình trạng rao bán, huy động vốn trái phép

Thứ tư, ngày 05/11/2025 06:50 GMT+7
Trước tình trạng nhiều dự án chưa đủ pháp lý vẫn được rao bán, huy động vốn rầm rộ trên mạng, Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị cơ quan Công an vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Bắc Ninh cảnh báo tình trạng rao bán dự án chưa đủ pháp lý, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng, hình ảnh rao bán, mời gọi đặt cọc tại một số dự án bất động sản trên địa bàn phường Tam Sơn (TP. Từ Sơn, trước đây) và xã Tiên Du (huyện Tiên Du, trước đây).

Các dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng, nhiều đối tượng vẫn rầm rộ quảng cáo, nhận tiền đặt chỗ, gây hiểu lầm cho người dân.

Một số khu đất vẫn còn là cánh đồng hoặc công trường dang dở, song lại được giới thiệu là “đô thị sinh thái hiện đại, vị trí vàng”.

Theo thông tin của PV Dân Việt, dự án trên địa bàn huyện Tiên Du - Tiểu khu 112.1 (nay thuộc xã Tiên Du) vẫn là cánh đồng.

Sở Xây dựng Bắc Ninh nhận định, đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro lừa đảo, thổi giá, và có thể làm phát sinh tranh chấp, gây mất an ninh trật tự địa phương. Trước tình hình này, cơ quan quản lý yêu cầu hai doanh nghiệp nói trên nghiêm túc chấp hành quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023, không ủy quyền trái phép cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán hoặc huy động vốn khi chưa được phép.

Cụ thể, Luật nêu rõ: Chủ đầu tư không được ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. Ngoài ra, trong luật cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đủ điều kiện bán hoặc cho thuê mua gửi cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh trước khi mở bán.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh được giao tăng cường tuyên truyền và kiểm tra nội dung quảng cáo, xử lý các hành vi đăng tải sai sự thật về các dự án bất động sản. Công an tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tham gia xác minh, ngăn chặn, và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi gian dối, trục lợi, hoặc lôi kéo người dân giao dịch trái quy định.

Sở Xây dựng cũng khuyến nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu rõ thông tin, pháp lý các dự án trên địa bàn. Đặc biệt, không đăng ký, không tổ chức mua bán, lôi kéo, trao đổi, chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ dưới bất kỳ hình thức nào với các dự án không đủ thông tin, điều kiện huy động vốn theo quy định.

Cơ quan này yêu cầu các doanh nghiệp liên quan báo cáo và cung cấp thông tin về tiến độ khắc phục vi phạm trước ngày 15/11, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng nhằm lập lại kỷ cương thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

