Bắc Ninh hoàn thành 12/15 tiêu chí, tăng tốc lên đô thị loại I

Bắc Ninh mở rộng quy mô với 99 đơn vị hành chính cấp xã

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh Bắc Ninh đã đáp ứng 12 trong tổng số 15 tiêu chuẩn theo quy định để được công nhận là đô thị loại I cấp tỉnh. Kết quả này được xem là dấu mốc quan trọng trên lộ trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Tại cuộc họp thẩm định đề án do Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức, các thành viên đã xem xét hồ sơ, đối chiếu với các tiêu chí hiện hành và thống nhất đánh giá Bắc Ninh cơ bản đáp ứng các điều kiện cần thiết để được công nhận đô thị loại I.



Hội đồng thẩm định liên ngành làm việc về đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo đề án, phạm vi đánh giá bao trùm toàn bộ tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập với diện tích tự nhiên 4.713,75 km2, gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã. Dân số toàn tỉnh dự kiến đạt gần 3,99 triệu người vào năm 2025. Việc mở rộng quy mô địa giới không chỉ gia tăng diện tích và dân số mà còn tạo dư địa phát triển mới về công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng đô thị.

Trong các quy hoạch cấp quốc gia, Bắc Ninh được xác định giữ vai trò động lực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng. Theo quy hoạch vùng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp chế tạo hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, sản xuất chip và linh kiện bán dẫn. Song song với đó, logistics, thương mại và đổi mới sáng tạo cũng được xác định là những ngành kinh tế mũi nhọn.

Bên cạnh vai trò trung tâm công nghiệp, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn cũng xác định Bắc Ninh là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Hồng, đảm nhiệm chức năng tổng hợp cấp quốc gia và là cực tăng trưởng quan trọng trong Vùng Thủ đô Hà Nội.

Kết quả đánh giá theo Nghị quyết số 111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy Bắc Ninh hoàn thành 12/15 tiêu chuẩn. Trong đó, nhóm tiêu chí thứ nhất đạt 5/6 nội dung, nhóm thứ hai đạt 3/4 nội dung và nhóm thứ ba hoàn thành 4/5 nội dung.



Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì cuộc họp.

Không chỉ đáp ứng các tiêu chí về phát triển đô thị, địa phương còn ghi nhận nhiều chỉ số kinh tế tích cực. Giai đoạn 2021 - 2025, GRDP bình quân tăng khoảng 8,98% mỗi năm, cao hơn mức tăng trưởng trung bình của vùng Đồng bằng sông Hồng (8,1%) cũng như bình quân cả nước (6,32%). Nếu so với các thành phố trực thuộc Trung ương, tốc độ tăng trưởng của Bắc Ninh chỉ xếp sau Hải Phòng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 72,24 triệu đồng/người.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, việc đạt các tiêu chí đô thị loại I sẽ tạo nền tảng để Bắc Ninh nâng cao chất lượng quản trị đô thị, hoàn thiện hệ thống quản lý và tăng khả năng thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển bền vững. Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục rà soát, bổ sung các số liệu, cập nhật căn cứ pháp lý và hoàn thiện nội dung đề án theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành liên quan trước khi trình phê duyệt chính thức.