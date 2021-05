Bắc Ninh: Phát hiện người đàn ông nhiễm Covid-19, từng chăm bố vợ ở Bệnh viện nhiệt đới T.Ư cơ sở 2

Phát hiện người đàn ông nhiễm Covid-19 ở Bắc Ninh

Chiều 5/5, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 được xác định là anh P.V.T. (SN 1989, trú xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch UBND xã An Thịnh, huyện Lương Tài cho biết, trước đó, ngày 24 và 25/4, anh T. lên Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) chăm bố vợ bị ốm.

Lực lượng chức năng kiểm soát xe ra vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chiều 5/5.

Ngày 25/4, anh T. về quê và đi làm công trình điện nước ở các hộ dân trong xã. Ngày 26 – 28/4, anh T. đến trường mầm non xã Trừng Xá, trường tiểu học xã Trung Chính, huyện Lương Tài và mầm non Song Giang, huyện Gia Bình (Bắc Ninh). Ngày 30/4, anh ăn cỗ đám cưới nhà ông P.V.H. (thôn Cường Tráng, xã An Thịnh), đến ngày 1/5 ăn giỗ tại gia đình ở thôn Cường Tráng.

Ngày 2/5, anh bán hàng tại nhà tiếp xúc 4 người, đến ngày 3/5 thì ra Bệnh viện nhiệt đới Trung ương chăm bố vợ ốm. Ngày 4/5, anh T. được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 5/5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi nhận được thông tin anh T. dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã có thông báo khẩn tìm người liên quan đến anh T.

Những trường hợp có tiếp xúc gần với anh T. từ ngày 30/4 đến nay cần tới nhà văn hoá thôn Thanh Lâm và thôn Cường Tráng để thực hiện khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh, buôn bán, họp chợ tại thôn Thanh Lâm và thôn Cường Tráng.

Hiện tại cơ quan chức năng đang khoanh vùng để truy vết nên chưa có xác định được những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.