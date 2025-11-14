Bắc Ninh ra mắt kênh "Go to Bac Ninh" trên 4 nền tảng xã hội, kỳ vọng trở thành hiện tượng trong lĩnh vực di sản văn hoá

Chiều 14/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình gặp mặt chào mừng 20 năm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam và công bố ra mắt kênh "Go to Bac Ninh" trên 4 nền tảng xã hội, gồm: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok nhằm giới thiệu hàng nghìn di sản văn hoá vùng Kinh Bắc đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh bấm nút ra mắt kênh "Go to Bac Ninh" trên 4 nền tảng xã hội: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ảnh: Khương Lực

Ông Nguyễn Hữu Mạo - Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh số 2 cho biết, việc ra mắt kênh "Go to Bac Ninh" trên 4 nền tảng xã hội, gồm: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá các di sản văn hoá Kinh Bắc tới đông đảo người dân và du khách.

"Chúng tôi kỳ vọng kênh "Go to Bac Ninh" tới đây sẽ là một hiện tượng trong lĩnh vực di sản văn hóa của Việt Nam" - ông Mạo nhấn mạnh.

Bắc Ninh từng được biết đến là cái nôi của văn hóa dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ và tỏa sáng nhiều giá trị di sản văn hóa đặc sắc. Những di sản văn hóa này không chỉ là biểu tượng của trí tuệ, tài năng và tâm hồn người Việt mà còn là động lực to lớn cho phát triển du lịch, kinh tế và giao lưu quốc tế.

Kênh "Go to Bac Ninh" trên nền tảng YouTube. Ảnh chụp màn hình

TS. Nguyễn Văn Đáp - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh có gần 4.000 di tích lịch sử văn hóa được kiểm kê 1.415 di tích được xếp hạng, vùng đất của 1.383 lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm, có 7 di sản văn hóa được Unesco ghi danh công nhân, 24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, 33 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa quốc gia, 246 nghệ nhân ở trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể và gần 200 làng nghề truyền thống.



"Trong 20 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều chương trình, dự án trùng tu, tôn tạo, tu bổ, chống xuống cấp với quy mô lớn, hiệu quả cao là các đình, chùa, đền miếu và các làng cổ truyền thống được phục hồi nguyên trạng, giữ gìn giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của văn hóa Kinh Bắc" - ông Đáp thông tin.

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân; hỗ trợ bảo tồn di tích, khuyến khích xã hội hóa, phát huy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ di sản. Các dự án quy hoạch, số hóa, lập hồ sơ khoa học, kiểm kê di tích và hiện vật quý được triển khai bài bản, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về di sản văn hóa.

Trong bối cảnh Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, việc gắn bảo tồn di sản, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa là hướng đi đúng đắn và chiến lược.

Theo ông Đáp, tỉnh Bắc Ninh đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa, các điểm tour tuyến đặc trưng, phát triển không gian văn hóa, đặc biệt là những di sản văn hóa được UNESCO ghi danh công nhận; phục dựng và phát huy các lễ hội truyền thống, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá di sản, tạo kho dữ liệu số về di tích, hiện vật, nghi lễ.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh xã hội hóa thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng và kiều bào, xây dựng thương hiệu Bắc Ninh - miền di sản và sáng tạo. Đó là con đường giúp di sản sống động trong đời sống đường đại, giúp người dân tự hào, trân trọng và chủ động gìn giữ di sản.