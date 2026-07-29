Bác sĩ Giang Văn Toản: 7 lần bị thương và những ca mổ giành sự sống giữa chiến trường lửa đạn

Kể chuyện bản làng trên không gian số, bán nông sản, người dân Kiên Đài ở Tuyên Quang mở hướng làm giàu
Ở xã vùng cao Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang, những chiếc điện thoại thông minh không chỉ để liên lạc hay giải trí. Từ livestream bán cỏ máu, mật ong, măng khô đến quay video giới thiệu bản làng trên TikTok, YouTube, ngày càng nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên, nông dân đang tận dụng không gian số để quảng bá đặc sản, gìn giữ bản sắc văn hoá và mở ra cơ hội tạo thêm thu nhập ngay trên chính quê hương mình.