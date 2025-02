Chân dung vị thầy thuốc của đồng bào vùng sâu, vùng xa

Hơn 30 năm (từ 1994 đến nay) gắn bó với nghề thầy thuốc, bác sĩ Nguyễn Duy Hoa (sinh năm 1971), hiện đang là Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang đã có đóng góp vào việc cải thiện hệ thống y tế cơ sở, thiết thực chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

Với những cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bác sĩ Nguyễn Duy Hoa đã được nhận nhiều phần thưởng như vinh dự được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (năm 2024) và nhiều Bằng khen của của Bộ Trưởng Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Giang và của Sở Y tế.

Bác sĩ Nguyễn Duy Hoa truyền đạt những kiến thức cho đội ngũ nhân viên y tế ở cơ sở về phát hiện, điều trị và kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật sang người. Ảnh Nguyễn Quân

Bác sĩ Nguyễn Duy Hoa chia sẻ: "Trong khoảng thời gian hơn 30 năm công tác trong ngành y, tôi luôn mong muốn được đem những kiến thức đã học, những kinh nghiệm tích lũy được trong nghề để chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Ngành y đã đem lại cho tôi nhiều thứ, niềm vui được chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiệt thòi và niềm vui của người bệnh".

Bác sĩ Hoa đã thể hiện sự tận tâm và trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa của huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Mê. Với cương vị, chức vụ công tác được giao, bác sĩ Hoa thường xuyên chỉ đạo quán triệt cho toàn đơn vị học tập và thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khoảng thời gian bác sĩ Nguyễn Duy Hoa công tác tại huyện Bắc Mê, trong công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19, bác sĩ Hoa thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên một cách nhanh chóng, khẩn trương.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của bác sĩ Hoa tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê, công tác tiêm chủng mở rộng cũng được triển khai đầy đủ và thường xuyên đến tận thôn bản, tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm phòng và uống đầy đủ 8 loại vaccine luôn đạt trên 95%, công tác phòng chống sốt rét cũng thu được kết quả tốt, không có dịch sốt rét, không có tử vong do sốt rét. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng, thường xuyên tuyên truyền, thanh kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn được triển khai có hiệu quả, người bệnh được tư vấn, quản lý và điều trị kịp thời...; hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại tuyến xã đạt hiệu quả cao, đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc cho nhân dân; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đến tận trạm y tế xã...

Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Duy Hoa. Ảnh Nguyễn Quân

"Trong những năm qua, Trung tâm y tế huyện Bắc Mê đã có những phát triển mạnh mẽ về các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong đó có sự đóng góp tích cực của Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Duy Hoa (nguyên là Giám đốc trung tâm). Với cương vị là người đứng đầu của một cơ sở y tế, đồng chí Hoa đã làm tốt công tác quản lý điều hành, công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng những kỹ thuật mới trong việc khám chữa bệnh. Đặc biệt, đồng chí đã quán triệt đến đội ngũ y, bác sỹ của trung tâm thực hiện nghiêm túc 10 điều y đức đối với người bệnh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Nhưng có lẽ, với ông cũng như các đồng nghiệp, thành công mà họ nhận được chính là niềm vui của bệnh nhân được khỏe mạnh ra viện trở về nhà", ông Ma Văn Tỏe - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê nhận định.