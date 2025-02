Bác sĩ ở xã đảo nghèo Thạnh An: "Thành công lớn nhất với người bác sĩ là được sống trong lòng dân" Bác sĩ ở xã đảo nghèo Thạnh An: "Thành công lớn nhất với người bác sĩ là được sống trong lòng dân"

Bác sĩ Luân Thanh Trường (SN 1966) - Trưởng Trạm Y tế xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) đã gắn liền với người dân hòn đảo Thạnh An từ năm 2005. Đến hiện tại, xã đảo nghèo Thạnh An đã là quê hương thứ 2, nơi bác sĩ Trường sẽ gắn bó cả cuộc đời mình.

Có cơ duyên được nghe chuyện nghề của bác sĩ Luân Thanh Trường, nhiều người không khỏi cảm động và nể phục tâm đức của một người bác sĩ không màng vật chất, danh lợi, sẵn sàng gắn bó với người dân xã đảo nghèo Thạnh An. Ở tuổi 59, bên cạnh các nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã, bác sĩ Trường vẫn miệt mài khắp các ngõ nhỏ để khám bệnh cho người cao tuổi. Không trở thành giám đốc bệnh viện, hay thứ trưởng như những bạn bè cùng lớp năm xưa, nhưng ông cho rằng: "Thành công lớn nhất với người bác sĩ là được sống trong lòng dân". Huyện Cần Giờ có 6 xã, trong đó Thạnh An là xã đảo duy nhất, được đánh giá là xã hạng III (xã đặc biệt khó khăn). Từ trung tâm TP.HCM, phải đi hơn 70km đến thị trấn Cần Thạnh, sau đó tiếp tục đi bằng ghe hay tàu nhỏ hết 45 phút nữa mới tới đảo. Thạnh An có 3 ấp; 2 ấp Thạnh Hòa và Thanh Bình cùng trên một đảo, riêng ấp Thiềng Liềng là một đảo nhỏ nằm tách biệt muốn sang phải đi đò. Cả xã có 1.200 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu, nhưng chỉ có duy nhất 1 trạm y tế và 1 điểm khám chữa bệnh đông y phục vụ người dân. Bác sĩ Luân Thanh Trường - Trưởng Trạm Y tế xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 9. Ảnh: Nguyệt Minh Từ cậu thanh niên trượt trường y 5 lần, đến vị bác sĩ ở xã đảo nghèo Thạnh An được kính trọng Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo, lại có đến 5 anh em, tuổi thơ của bác sĩ Luân Thanh Trường vốn rất cơ cực. Là con cả trong gia đình, từ năm lớp 6, ông đã phải vừa học, vừa phụ bố mẹ đi làm. Những ngày khốn khó với bữa đói bữa no, với những nỗi đau và sự mất mát đến giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí ông. "Gia đình nghèo đến mức em gái tôi bị mắc bệnh viêm màng não cũng không có tiền mua thuốc chữa. Lúc em mất, đến cái quách cũng không mua được, ba tôi phải cưa tấm gỗ trên gác làm quách để chôn em" - Bác sĩ Luân rưng rưng. Vượt lên nghịch cảnh, ông quyết tâm phải trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, con đường tiến đến ước mơ của ông khi đó cũng không hề dễ dàng. Ông thi trượt trường y 3 năm liền. Để có thể tiếp tục có cơ hội thi lại, ông đã đi nghĩa vụ quân sự thêm 2 năm. Sau khi trở về, ông tiếp tục thi trượt 2 lần nữa, đến lần thứ 3 ông mới đỗ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Từ đó, ông vừa làm bảo vệ và dạy thêm tại một trường học để kiếm thêm thu nhập, vừa tiếp tục học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. “Đúng ra khi đỗ trường y, tôi sẽ bị mất việc bảo vệ. Thế nhưng, cô hiệu trưởng, hiệu phó biết hoàn cảnh gia đình, nên cho phép những lúc tôi không có ở đó có thể có người nhà lên thay. Đồng thời, cũng cho tôi mượn cơ sở vật chất để dạy thêm. Tôi còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ khác từ các giáo viên tại trường. Nhờ có sự giúp đỡ của họ, tôi mới có thể thực hiện được ước mơ làm bác sĩ của mình” - bác sĩ Trường tâm sự. Ra trường đầu năm 2000, sau đó, ông được Sở Y tế phân nhiệm vụ tại Bệnh viện Gò Vấp. Tuy nhiên lúc đó, phía trường đại học cũng có lời vận động bác sĩ trẻ tình nguyện về Cần Giờ. Không ngại gian khổ, bác sĩ Trường quyết định từ bỏ lựa chọn an toàn, đến công tác tại xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ). Sau khi công tác tại Lý Nhơn 4 năm, ông được chuyển về Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Tuy nhiên, chỉ mới công tác tại đây chưa lâu, ông biết tin có bác sĩ vì không thích nghi được với điều kiện tại xã đảo Thạnh An nên đã bỏ việc. Một lần nữa, ông không ngần ngại khó khăn, sẵn sàng đến đảo Thạnh An để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Bác sĩ Trường cho biết, theo chế độ của Sở Y tế khi đó, sau 2 năm công tác, ông sẽ được hưởng chế độ luân chuyển. Cụ thể, Sở sẽ viết giấy giới thiệu để ông được về một bệnh viện hạng nhất như ông mong muốn. “Tuy nhiên, sau thời gian gắn bó với Thạnh An nói riêng và Cần Giờ nói chung, tôi cảm thấy họ cần những bác sĩ tâm huyết. Đồng thời, tôi thấy mình có duyên với vùng đất và con người nơi đây nên đã gắn bó từ đó đến nay” - bác sĩ Trường nói. Những câu chuyện chỉ gặp khi là bác sĩ ở xã đảo của TP.HCM Bác sĩ Luân Thanh Trường - một bác sĩ ở xã đảo nghèo Thạnh An sẵn sàng đến nhà từng bệnh nhân để thăm khám. Ảnh: NVCC Trước khi gắn bó với xã đảo Thạnh An, bác sĩ Luân Thanh Trường cũng có 4 năm công tác tại xã Lý Nhơn. Thời gian công tác tại đây cũng để lại cho ông nhiều kỉ niệm khó quên. Theo lời kể của bác sĩ Trường, khi ông công tác xã Lý Nhơn, nơi đây chỉ là một cù lao, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, không có cầu bắc về đất liền. Mỗi khi di chuyển từ xã về nhà (quận Gò Vấp), ông đều phải đi đò. “Khoảng năm 2003, có một sản phụ bị băng huyết, bắt buộc phải chuyển lên tuyến trên. Tôi dự tính cùng nữ hộ sinh đưa bệnh nhân đi qua đò để đến bệnh viện, thế nhưng nữ hộ sinh lại nói: “Anh Trường không biết, người dân sông nước kiêng chở sản phụ bị băng huyết. Trước đây cũng có trường hợp như thế và người ta đã từ chối rồi” - bác sĩ Trường kể lại. Nhìn thấy sản phụ ngày càng đau đớn, bác sĩ Trường quyết định đến nhà mẹ của người lái đò để thuyết phục. Cảm động bởi những lời nói của bác sĩ, người mẹ đã quyết định cho con trai chở sản phụ này. Có một câu nói của người mẹ khiến bác sĩ Trường nhớ mãi: “Thôi để tôi bảo thằng con, để nó chở. Còn sau này ông bà có thương thì làm tiếp, còn không thì tôi kiếm chuyện khác cho nó làm”. Sau nửa tiếng lênh đênh trên đò, khi đến bờ, bác sĩ Trường vẫn gặp khó khăn tương tự bởi không có tài xế xe ôm nào chịu chở người phụ nữ bị băng huyết. Ông không ngừng thuyết phục hết người này đến người khác, cuối cùng, cũng có một người rủ lòng thương. Hành trình từ bến đò Gia Thuận đến bệnh viện Gò Công mất 1 tiếng rưỡi, ông vẫn phải đảm bảo việc truyền dịch liên tục vì bệnh nhân đang rất yếu. “Tôi lấy bản thân mình làm giá chuyền, một tay luồn qua nách bệnh nhân để bám vào vai anh xe ôm. Một tay khác cũng vậy mà lại kiêm luôn nhiệm vụ giơ chai nước biển. Chạy một lúc mỏi tay phải ngưng, rồi mới chạy được tiếp. Cũng may, cuối cùng bệnh nhân cũng được đưa tới viện kịp thời, mẹ tròn con vuông” - bác sĩ Trường tâm sự. Còn tại xã đảo Thạnh An, theo bác sĩ Trường còn nhiều khó khăn hơn nữa vì nơi đây không có điện liên tục. Điện chỉ được phát từ 8h sáng đến 12h đêm. Bên cạnh đó, tại đây cũng không có phương tiện công cộng. Nếu có bệnh nhân cấp cứu, chỉ có thể khiêng trên băng ca từ trạm y tế ra bến đò và từ đò lên xe cấp cứu của bệnh viện. Bác sĩ Trường nhớ lại: “Có lần, tôi đưa bệnh nhân đi cũng gặp trời giông gió, chiếc đò chòng chành như chiếc lá giữa cơn bão, không nhìn thấy đường. Những con sóng lượn giống như mình cưỡi thú nhún. Lúc đó, tôi vừa phải giữ bệnh nhân, vừa lấy chân đè lên cái áo mưa cho người bệnh đừng ướt. Còn mình chịu ướt vậy". Bác sĩ Luân Thanh Trường: “Người dân đối với tôi không phải đồng nghiệp, nhưng họ là đồng chí” Bác sĩ Luân Thanh Trường vẫn luôn ngày ngày học hỏi kiến thức y khoa để có thể chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn. Ảnh: NVCC Càng ở lại, bác sĩ Trường và người dân Thạnh An càng thêm gắn kết. Đối với ông, nếu chỉ có bác sĩ mà không có người dân giúp đỡ, cũng khó có thể cứu người. Bác sĩ Trường chia sẻ: “Người dân thân thiện lắm. Họ đi theo tôi khiêng bệnh nhân cấp cứu. Có khi đi sang được bờ bên kia rồi mà xe cứu thương chưa đến, chúng tôi lại khiêng bệnh nhân thêm 1-2 cây số đến viện. Đôi lúc đến đúng giờ con nước, họ không kịp nghỉ ngơi mà đi đánh lưới luôn”. Từ những hành động nhỏ, bác sĩ Trường cảm nhận được rõ ràng sự yêu quý mà người dân dành cho mình. Có gia đình, đi bắt được con cá ngon, nhất định phải để dành cho bác sĩ ăn. Cũng có gia đình, vì thấy bác sĩ chưa kịp chuẩn bị cơm mà sẵn sàng nhường cả mâm cơm cho ông. Bác sĩ Trường nhớ mãi một bệnh nhân bị HIV giai đoạn cuối ông từng điều trị tại đảo. Trước ngày ra đi, anh ấy đã nói: "Em biết, em cảm nhận được cơ thể của em rồi. Chắc em ở đây không còn bao lâu nữa. Nhỡ sau em đi, em sẽ nhớ hoài đến anh. Nếu có linh thiêng, em sẽ phù hộ cho anh". Từng câu từng chữ đến giờ này vẫn khiến bác sĩ Trường cảm thấy nhói lòng, như chính ông là người cha vừa mất đi đứa con yêu thương. "Họ tốt với tôi đến mức tôi cảm thấy đôi khi anh em trong nhà cũng không thể đối xử với nhau được như vậy" - bác sĩ Trường xúc động, đồng thời tâm sự, nhiều người nói ông có tấm lòng quảng đại đã giúp đỡ dân nghèo, nhưng đối với ông, đây là sự trả nợ, trả nợ cho những người đã từng giúp ông lúc cơ cực. Chính những lý do trên là điều khiến ông quyết định gắn bó cả đời mình với xã đảo nghèo Thạnh An. Dù thu nhập không cao, nhưng trên tất cả, ông cảm thấy mình hạnh phúc vì được sống trong lòng dân. Theo ông, người bác sĩ phải giữ trong mình 3 ngọn lửa. Ngọn lửa thứ nhất là nhiệt huyết, không ngại dấn thân. Ngọn lửa thứ hai là sự thấu cảm với những người nghèo, người yếu thế để tạo ra sự ấm áp. Ngọn lửa thứ ba là tri thức, nơi dân trí còn thấp, hãy đến để đem tri thức mình có xua đi cái tăm tối nơi đó. Bác sĩ Trường cho rằng, khi làm được 3 điều này, sẽ có được lòng dân. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, bác sĩ Luân Thanh Trường gửi gắm: "Đời người là một bài thơ, mỗi người hãy tự viết lấy. Tôi chúc các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ trẻ gieo được vần thơ mong muốn nhất cuộc đời mình".

