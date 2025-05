Doanh nghiệp

Với những đóng góp cho kinh tế - xã hội và các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là trong đảm bảo an ninh, trật tự, Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn và ông Lê Hữu Báu, Phó Chủ tịch - Tổng Giám đốc Tập đoàn đã vinh dự nhận giấy khen trong phong trào “Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024” từ Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công An. Đây sẽ là động lực để Tập đoàn BRG cùng các thành viên tiếp tục đồng hành với các cấp chính quyền và đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự quốc gia.