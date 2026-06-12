Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Muốn trở thành một chuyên gia nông nghiệp công nghệ cao

Bài viết này, tôi không chỉ viết cho riêng mình, mà viết cho cả những bạn bè đồng niên đang cùng chung nhịp đập khát khao thay đổi cuộc sống.

Quê hương trong tâm trí mỗi người có thể là cánh cò bay lả trên đồng lúa bằng phẳng, là tiếng sóng vỗ rì rào nơi biển khơi, hay ánh đèn màu lấp lánh của những thành phố không ngủ. Còn với tôi – một người con sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn Sơn La – quê hương là tiếng khèn môi xao động vách đá, là sắc trắng tinh khôi của hoa mận mỗi độ xuân về và là những triền núi nhấp nhô nối nhau đến tận chân trời. Nhưng, bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ ấy, quê hương trong mắt tôi còn là một hành trình dài của những khát vọng đang cựa mình, là một “ngày mai” tươi sáng mà tôi đang cùng bạn bè đồng niên từng ngày dệt nên.

Lớn lên ở vùng cao, thử thách đầu tiên mà thiên nhiên dành cho chúng tôi chính là sự cách trở. Tôi vẫn nhớ những buổi sáng mùa đông, khi sương muối còn giăng kín lối đi, tôi và các bạn đã phải dậy từ lúc gà chưa gáy để kịp tới trường. Những con đường đất dốc đứng, trơn trượt sau những cơn mưa rừng không chỉ thử thách đôi chân mà còn thử thách cả ý chí của những đứa trẻ vùng cao.

Có những người bạn của tôi đã dừng lại. Họ dừng lại không phải vì đôi chân mỏi, mà vì gánh nặng cơm áo gạo tiền trên đôi vai gầy của cha mẹ quá lớn. Nhìn những ánh mắt tiếc nuối khi phải rời xa trang sách để cầm con dao lên rẫy, trái tim tôi thắt lại. Đó chính là “câu chuyện thật” trong hành trình trưởng thành của tôi – một hành trình không chỉ có màu hồng của hoa ban, mà còn có cả những giọt nước mắt thầm lặng của khát vọng bị trì hoãn. Chính từ những trải nghiệm thực tế ấy, trong tôi đã nảy mầm một ước mơ, một định hướng tương lai rõ ràng: Tôi muốn trở thành một chuyên gia nông nghiệp công nghệ cao để thay đổi cách làm kinh tế trên chính mảnh đất quê hương mình.

Ước mơ của tôi không phải là điều gì đó viển vông. Tôi ấp ủ về một ngày mai, nơi những nương ngô, nương sắn của bà con không còn phụ thuộc hoàn toàn vào “ông trời”. Tôi muốn đem công nghệ tưới tiêu tự động, đem những giống cây chịu hạn và kỹ thuật canh tác bền vững về với bản làng. Sơn La mình có chè Tà Xùa, có nhãn sông Mã, có xoài Yên Châu… tiềm năng là vô hạn, nhưng người dân vẫn còn vất vả.

Định hướng tương lai của bản thân tôi không phải là rời bỏ quê hương để tìm kiếm sự hào nhoáng nơi phố thị, mà là “ly nông bất ly hương”. Tôi muốn dùng kiến thức mình học được để minh chứng rằng: Sỏi đá cũng có thể nở hoa nếu chúng ta biết kết hợp sức mạnh của tri thức và tình yêu đất mẹ. Đó là điều mà tôi đang hằng ngày nỗ lực, miệt mài bên những trang sách sinh học và hóa học, coi đó là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên tòa đài khát vọng của mình.

Trong mắt tôi, “ngày mai” của Sơn La không chỉ là những con đường bê tông chạy dài vào tận bản xa, không chỉ là ánh điện lưới thắp sáng mọi nếp nhà sàn. Ngày mai tươi sáng ấy nằm ở góc nhìn của chính thế hệ trẻ chúng tôi – một thế hệ tự tin, bản lĩnh và đầy lòng trắc ẩn.

Tôi tin tưởng và mong chờ vào một xã hội nơi giáo dục không còn là đặc ân, mà là quyền lợi bình đẳng của mọi đứa trẻ, dù là ở trung tâm hay nơi biên giới hẻo lánh. Tôi khao khát một sự thay đổi trong tư duy: Người trẻ không còn ngại khó, ngại khổ, mà dám dấn thân vào những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, du lịch sinh thái bền vững hay bảo tồn văn hóa dân tộc. Khi mỗi người trẻ đều mang trong mình một ngọn lửa khát vọng, tổng hòa những ngọn lửa ấy sẽ tạo nên một ánh dương rạng rỡ, xua tan sương mù và đói nghèo trên các đỉnh núi.

Bài viết này, tôi không chỉ viết cho riêng mình, mà viết cho cả những bạn bè đồng niên đang cùng chung nhịp đập khát khao thay đổi cuộc sống. Chúng ta có quyền tự hào về bản sắc dân tộc, về tiếng nói và trang phục của cha ông, nhưng chúng ta cũng cần có trách nhiệm làm cho bản sắc đó thêm giàu đẹp bằng tri thức hiện đại.

Tôi mong muốn câu chuyện của mình sẽ là một lời nhắn nhủ, một nguồn cảm hứng nhỏ bé gửi tới những ai còn đang do dự với ước mơ của mình: Đừng sợ xuất phát điểm thấp, chỉ sợ chúng ta không dám bước đi. Mỗi nỗ lực nhỏ của chúng ta ngày hôm nay chính là tiền đề cho một cuộc sống ngày mai tốt đẹp hơn, nhân văn hơn.

Ngày mai trong mắt tôi là màu xanh của những đồi chè VietGAP, là màu đỏ trĩu quả của những vườn mận công nghệ cao và là sắc màu rực rỡ của những nụ cười hạnh phúc trên môi các em thơ. Đó là một Sơn La phát triển bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ vẹn nguyên tâm hồn Tây Bắc.

Tôi đã sẵn sàng để hành động, còn bạn thì sao? Hãy cùng tôi gieo hạt mầm khát vọng hôm nay, để ngày mai chúng ta được hái quả ngọt của sự thành công và hạnh phúc trên chính mảnh đất quê hương thân yêu này.