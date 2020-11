Bài hát cho trẻ em "Baby Shark" lập kỷ lục kinh điển trên YouTube

Baby Shark trở thành video đạt nhiều lượt view nhất trên YouTube

Tính tới thời điểm hiện tại, Baby Shark – video đã khiến cho bao trẻ em mê mệt nhưng như "khủng bố" tâm trí của người lớn đã vượt quá con số 7.048 tỷ lượt xem, trở thành video YouTube có nhiều lượng view nhất từ trước đến nay và tất nhiên là chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đã hơn 3 năm kể từ ngày MV ca nhạc Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee "ngồi yên" trên vị trí số 1 này và không một ai có thể ngờ đến một ngày Despacito lại bị hạ bệ bởi một đế chế mang trên PinkFong với Baby Shark. Có thể nói, đây là một bài hát mà ngay cả khi chúng ta tắt đi rồi nhưng những âm thanh của nó vẫn có thể vang vọng một cách mạnh mẽ sâu trong tiềm thức của chúng ta.

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&feature=emb_logo

Thế nhưng chắc hẳn bạn sẽ không thể ngờ được cách mà Baby Shark "bay" lên vị trí số 1 ngoạn mục như thế nào đâu. Vào tháng 4 năm ngoái, video này mới chỉ có 2.5 tỷ lượt xem và kể từ đó tới nay, con số view đã tăng khoảng 181%, quả thực rất đáng khâm phục. Trong khi đó, Despacito đang là người dẫn trước Baby Shark với số lượt xem là 6.1 tỷ, và hiện tại là 7.039 tỷ. Baby Shark hiện tại cũng đang cho các ca khúc hit của những ca sĩ khác phải "hít khói" bởi độ tăng trưởng cực kì khủng khiếp. Cụ thể:



(#3) Ed Sheeran – "Shape of You" tăng dưới 1 tỷ lượt xem, lên 5.05 tỷ

(#4) Wiz Khalifa – "See You Again" tăng từ 4 tỷ lên 4.8 tỷ

(#7) "Uptown Funk" chỉ tăng từ 3.5 tỷ lên 3.99 tỷ

(#8) Psy's "Gangnam Style" tăng từ 3.3 tỷ lên 3.8 tỷ

Vậy bạn đọc có tò mò 2 vị trí còn lại trong top 5 là gì không? Tất nhiên là hai video nổi tiếng khác cũng dành cho trẻ em mà chắc hẳn bạn cũng cảm thấy rất quen thuộc, đó là "Masha and the Bear" vớt 4,4 tỷ lượt xem và "Johny Johny Yes Papa" với 4,15 tỷ.

Nhìn vào biểu đồ tăng trưởng dưới đây từ Wikipedia, chúng ta có thể thấy rằng Baby Shark vẫn đang còn rất "sung sức" và sẽ còn tiến xa hơn nữa.