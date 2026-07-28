Tại chương trình "Điểm hẹn Cầu Giấy 2026" tổ chức sáng 28/7, thầy Lưu Văn Thông - Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) đã có chia sẻ đầy cảm xúc, chào đón học sinh lớp 6 và tuyên dương những học sinh lớp 9 đạt thành tích xuất sắc.

Mở đầu bài phát biểu, thầy Thông ví mỗi mùa hè ở Trường THCS Cầu Giấy là một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa những học sinh vừa khép lại hành trình bốn năm với những em lần đầu bước chân vào ngôi trường mới.

Thầy Lưu Văn Thông - Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy phát biểu chào đón học sinh lớp 6. Ảnh: CG

"Mỗi mùa hè đi qua, Trường THCS Cầu Giấy lại có thêm một cuộc gặp gỡ thật đẹp. Đó là cuộc gặp gỡ với những học sinh lớp 9 vừa khép lại hành trình bốn năm đầy tự hào, với những học sinh lớp 6 đang háo hức bắt đầu một chặng đường mới. Đó là cuộc gặp gỡ giữa những ước mơ đã đơm hoa kết trái và những ước mơ vừa được gieo mầm", thầy chia sẻ.

Gửi lời chúc mừng tới các học sinh lớp 6 trúng tuyển vào trường, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy nhấn mạnh, phía sau niềm vui của các em là cả một hành trình nỗ lực của bản thân cùng sự đồng hành, hy sinh của gia đình và thầy cô giáo tiểu học.

Theo thầy Thông, trở thành học sinh Cầu Giấy không chỉ là niềm vui mà còn là điểm khởi đầu của một chặng đường mới với nhiều thử thách.

"Thầy không mong tất cả các con đều đứng ở vị trí cao nhất. Thầy chỉ mong mỗi ngày đến trường, các con học thêm được một điều hay, biết yêu thương nhiều hơn, sống có trách nhiệm hơn và dũng cảm hơn ngày hôm qua. Nếu làm được điều đó, bốn năm dưới mái trường Cầu Giấy sẽ là bốn năm thật đáng nhớ", thầy nhắn nhủ.

Về những học sinh lớp 9 vừa hoàn thành hành trình tại trường, thầy Thông bày tỏ niềm tự hào khi nhiều em đạt giải Nhất học sinh giỏi thành phố, trở thành thủ khoa, á khoa trong kỳ thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên.

Học sinh lớp 6 hân hoan niềm vui đến trường. Ảnh: CG

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy, những thành tích ấy là kết quả của trí tuệ, sự kiên trì, ý chí và quyết tâm của học sinh trong suốt bốn năm học tập, rèn luyện.

Thầy cũng mong sự hiện diện của các học sinh lớp 9 tại chương trình sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ học sinh lớp 6 vừa nhập trường.

"Bốn năm trước, các anh chị cũng từng ngồi ở chính những hàng ghế như các con hôm nay. Thầy tin rằng bốn năm nữa, chính các con học sinh lớp 6 sẽ tiếp nối các anh chị, đứng trên sân khấu này bằng sự nỗ lực, bản lĩnh và những thành tích đáng tự hào", thầy nói.

Trong bài phát biểu, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy cũng dành nhiều thời gian tri ân đội ngũ giáo viên - những người đứng phía sau thành công của học sinh.

Theo thầy Thông, phía sau mỗi thành tích là rất nhiều giờ ôn luyện sau giờ học, những buổi tối miệt mài, những đêm trăn trở của các thầy cô dành cho học trò.

"Thành công của học sinh luôn được gọi tên. Nhưng phía sau mỗi thành công ấy là biết bao thầy cô giáo lặng lẽ cống hiến. Có những tiết học kéo dài sau giờ tan trường, có những buổi ôn tập khi năm học đã khép lại, có những đêm khuya thầy cô trăn trở vì học trò. Tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu dành cho học trò", thầy chia sẻ.

Nhà trường vinh danh học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: CG

Thầy Thông cũng gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn nhà trường, đồng thời khẳng định giáo dục chỉ đạt hiệu quả khi gia đình và nhà trường đồng hành.

Thầy cho biết nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, hiện đại và sáng tạo, nơi mỗi học sinh được lắng nghe, được tôn trọng và có cơ hội phát huy năng lực của mình.

Khép lại bài phát biểu, thầy Thông gửi gắm kỳ vọng đến thế hệ học sinh mới.

"Điều khiến thầy cô tự hào nhất không chỉ là những giải thưởng hay danh hiệu, mà là mỗi ngày các con biết chăm chỉ học tập, biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương và không ngừng phấn đấu trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Đó mới là thành công lớn nhất của nhà trường", thầy Thông nhấn mạnh.

Thầy Thông chia sẻ với học sinh trong lớp học. Ảnh: CG

Nhân dịp này, Nhà trường cũng công bố danh sách học sinh nhận Học bổng Tài năng Cầu Giấy đợt 1 dành cho những em có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027.

Trong đó, em Nguyễn Phương Vy (lớp 6A5) xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào và được trao học bổng trị giá 50% học phí học kỳ I. Ngoài ra, 12 học sinh đạt danh hiệu á khoa được nhận học bổng 30% học phí học kỳ. Đây là sự ghi nhận của nhà trường đối với những học sinh có kết quả nổi bật ngay từ đầu vào, đồng thời là nguồn động viên để các em tiếp tục phát huy năng lực trong những năm học dưới mái trường thuộc top đầu của Thủ đô.