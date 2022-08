Ngày 17/8, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã chủ trì Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Sỹ Quang (người ở giữa, ôm hoa), Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn



Tại hội nghị, bà Đặng Minh Nguyệt, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu trong hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tiếp tục xây dựng tình đoàn kết trong cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh, chung sức cùng cán bộ, chiến sĩ công an để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Lĩnh cũng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ và các sở, ban, ngành,... tạo điều kiện, giúp đỡ, phối hợp tốt để ông Quang hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Cũng tại hội nghị, tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được phân công nhiệm vụ phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Quang hứa sẽ luôn nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, tận tâm, tận lực trên mọi mặt trận.