Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên

Vì sao HLV Kim Sang-sik rất khó để Lê Phạm Thành Long đá chính?
HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị đọ sức ĐT Singapore và cách sắp xếp trên hàng tiền vệ liên quan đến Lê Phạm Thành Long nhận được sự quan tâm đáng kể.
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Ngày 31/7, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Hội nghị đã công bố Quyết định số 259-QĐNS-TW ngày 24/7/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Cụ thể, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Thiện Tĩnh - Trưởng phòng Nghiệp vụ III, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Trần Trung Dũng, Chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản đã trao quyết định cho các nhân sự được chuẩn y tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Cũng tại hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Quang Hưng cho biết, 2 cán bộ được chuẩn y lần này đều là những cán bộ đã được đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm công tác và được tập thể tín nhiệm.
Được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các cán bộ mà còn là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và trước cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh Hưng Yên.
Vị Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hưng Yên đề nghị các ông Nguyễn Thiện Tĩnh và Trần Trung Dũng tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn sự liêm chính, khách quan, công tâm trong thực thi nhiệm vụ; phấn đấu là những cán bộ kiểm tra “Trung thành, trung thực, liêm khiết, kỷ cương, tận tụy, sáng tạo".
Đồng thời, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ…
Tại Kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên (tỉnh Bắc Giang cũ).