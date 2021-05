Bán bộ sạc nhái, một công ty sửa chữa bị phạt 3,39 tỷ đồng

Sau một cuộc đột kích vào tháng 10/2018 do bộ phận tiêu chuẩn thương mại của Vương quốc Anh thực hiện, công ty CK IT Solutions ở Bournemouth hiện đã bị phạt vì bán bộ sạc nhái của Apple. Cuộc đột kích diễn ra sau khi một lô hàng gồm 220 sản phẩm cho công ty đang bị giam giữ tại Sân bay East Midlands vì lo ngại về an toàn.

99% bộ sạc bên thứ ba ở Anh là kém an toàn.

Theo tờ báo địa phương Bournemouth Echo, khoảng 1.446 vật phẩm khác đã bị thu giữ trong cuộc đột kích. Công ty sau đó đã thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật của Vương quốc Anh về an toàn điện và hàng giả.

Được biết, công ty đã nói với tòa án rằng họ đã không thực hiện các thủ tục PAT (kiểm tra thiết bị di động) theo quy định. Thay vào đó họ chỉ kiểm tra xem bộ sạc có hoạt động hay không và tin rằng các bộ phận đó là chính hãng.

Thẩm phán Brian Forster cho biết CK IT Solutions là một công ty nhỏ làm việc siêng năng và hợp pháp, tuy nhiên ông đã phán quyết rằng CK IT Solutions thu được lợi nhuận 138.000 USD (khoảng 3,18 tỷ đồng) từ hoạt động này. Công ty được lệnh phải trả số tiền đó, cộng với các khoản tiền phạt và chi phí khác, tổng cộng là 147.400 USD (khoảng 3,39 tỷ đồng).

Mới đây, một thiếu niên ở Anh đã bị bỏng mặt sau khi bộ sạc iPhone bốc cháy. Không rõ đó có phải nguyên nhân từ bộ sạc nhái hay không nhưng các báo cáo trước đây đã khẳng định rằng 99% bộ sạc iPhone của bên thứ ba không an toàn.