Bán chạy nhưng Toyota Yaris Cross giảm giá sâu, rẻ hơn Mitsubishi Xforce

Toyota Yaris Cross đang là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản ở thị trường Việt Nam. Đặc biệt, nếu xét riêng các dòng xe sử dụng động cơ xăng, Toyota Yaris Cross cũng đang là xe bán chạy nhất phân khúc SUV hạng B.

Sau nửa đầu năm 2026, Toyota Yaris Cross đã đạt doanh số đến 8.146 xe đến tay khách hàng và đứng thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất. Trong khi đó, các đối thủ như Mitsubishi Xforce, KIA Seltos, Hyundai Creta… đang bị bỏ lại khá xa phía sau trong cuộc đua doanh số năm 2026.

Toyota Yaris Cross bán chạy nhưng vẫn giảm giá.

Mặc dù bán chạy, nhưng khách hàng khi mua xe Toyota Yaris Cross vẫn được hãng hỗ trợ 50 triệu đồng cho cả 2 phiên bản. Điều này có nghĩa là bản xăng của Toyota Yaris Cross chỉ còn 600 triệu đồng, rẻ hơn bản tiêu chuẩn đối thủ đồng hương Mitsubishi Xforce.

Trong khi đó, trang bị Toyota Yaris Cross xăng rõ ràng hơn rất nhiều từ tiện nghi đến công nghệ an toàn so với bản tiêu chuẩn của đối thủ Xforce cùng phân khúc.

Việc giảm giá sâu như hiện này cũng giúp Toyota Yaris Cross gia tăng sức cạnh tranh, tiếp tục áp đảo các đối thủ xăng cùng phân khúc. Hãng xe Nhật Bản cũng hy vọng xe có thể cạnh tranh với xe điện VinFast VF6 khi tổng kết doanh số năm 2026.

Điểm tựa của Toyota Yaris Cross còn đến từ việc xe có bản hybrid, đây là loại xe đang bán chạy ở Việt Nam. Xe Toyota Yaris Cross hybrid sẽ giải quyết bài toán không cần sạc pin nhưng vẫn có thể đi xa mà xe điện không làm được và tiết kiệm nhiên liệu mà xe thuần xăng không thể.

Chạy 10 km, VinFast VF7 đã bán lại với giá ngỡ ngàng

Toyota Yaris Cross ở Việt Nam được phát triển trên nền tảng khung gầm Daihatsu New Global Architecture (DNGA) với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.615 (mm), chiều dài cơ sở của xe đạt 2.620 mm, khoảng sáng gầm 210 mm.

Phong cách trẻ trung nhưng vẫn đậm chất SUV là những gì Toyota Yaris Cross thể hiện ở ngoại hình. Xe sở hữu hệ thống chiếu sáng LED Projector, bộ mâm 18 inch hợp kim và đèn hậu LED.

Nội thất Toyota Yaris Cross nổi bật với màn hình giải trí đặt nổi trên táp-lô trung tâm kích thước 10 inch hỗ trợ kết nối đa phương tiện. Ghế ngồi bọc da và nhiều tiện ích như sạc không dây, đèn viền nội thất…

Toyota Yaris Cross tại Việt Nam sẽ có 2 tùy chọn về động cơ gồm máy xăng và hybrid. Cụ thể:

Động cơ 1.5L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất cực đại 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT.

Động cơ Hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng 90 mã lực cùng mô tơ điện 79 mã lực, có chế độ lái thuần điện và sử dụng pin Li-ion hoàn toàn mới nên có mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp, chỉ 3,56 L/100km trong đô thị.