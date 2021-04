Bản đặc biệt Athlete của dòng xe Triton sắp được ra mắt tại Malaysia

Trước đó, Mitsubishi Triton Athlete đã được trình làng tại một thị trường thuộc Đông Nam Á khác là Thái Lan vào cuối năm 2019. Vào thời điểm đó, Triton Athlete được cung cấp tại Thái Lan dưới dạng gói tùy chọn có giá 32.000 baht tương đương hơn 23 triệu đồng.

Triton Athlete mang tới 3 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Sunflare Orange, Jet Black Diamond và White Diamond. Trong đó, 2 màu sơn đầu tiên khách hàng sẽ tùy chọn phần nóc xe màu đen tương phản, phiên bản màu trắng đi kèm với nóc xe đen dưới dạng tiêu chuẩn. Ngoài ra, cũng có thể nhận dạng Triton Athlete qua cặp mâm 18 inch.

Khách hàng Thái Lan có thể tùy chọn giữa 2 biến thể Triton Double Cab Plus Athlete AT và Triton Double Cab 4WD Athlete AT. Trong đó, Triton Double Cab 4WD Athlete AT đi kèm hệ dẫn động tất cả các bánh xe và trang bị động cơ dầu (diesel), dung tích 2.4L MIVEC VGT tăng áp, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Triton Double Cab 4WD Athlete AT hiện là biến thể cao cấp nhất của Triton Athlete và sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. Có thể kể đến như: Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 7 túi khí…

Giá bán Mitsubishi Triton Athlete cũng như trang bị dành cho Malaysia hiện chưa được công bố. Triton Athlete được cho là cũng sẽ sớm về Việt Nam. Trên phiên bản cũ, Mitsubishi Việt Nam đã từng phân phối Triton Athlete, do đó nhiều khả năng phiên bản mới của Triton cũng sẽ lặp lại điều tương tự.