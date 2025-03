Nắng nóng gay gắt, cảnh báo nguy cơ kiệt sức, mất nước, đột quỵ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo trong 24-48 giờ tới có nắng nóng diện rộng ở khu vực miền Đông Nam bộ và cục bộ ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp từ 35-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 11-16 giờ.

Cơ quan chức năng cảnh báo TP.HCM sẽ nắng nóng gay gắt kéo dài hết tháng 3. Ảnh: Q.D

Riêng TP.HCM ngày hôm nay (28/3) tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, độ ẩm từ 40-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 11-15 giờ. Nhiệt độ có thể chênh lệch 2-4 độ C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, đặc biệt ở các khu vực có mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Biểu đồ dự báo nhiệt độ tại khu vực TP.HCM trong 24 giờ tới phủ toàn một màu đỏ, điều này cho thấy tình trạng nắng nóng gay gắt diễn ra tại Thành phố. Riêng phần giáp biển của TP.HCM (huyện Cần Giờ) màu nhạt hơn, do đó nhiệt độ có phần thấp hơn từ 2-3 độ C.

Nắng nóng tại TP.HCM sẽ kéo dài đến hết tháng 3, sau đó thu hẹp và giảm dần. Cơ quan chức năng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ

Trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ tiếp tục lấn Tây, sau hoạt động ổn định. Rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, từ khoảng ngày 30/3 có trục ở 5-8 độ vĩ Bắc nối với nhiễu động ngoài khơi Nam Biển Đông (gây mưa trái mùa) có xu hướng di chuyển về hướng đất liền Nam Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo, cần đề phòng thời tiết có nắng mạnh, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô, mưa dông trái mùa xuất hiện.